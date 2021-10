Nog nooit was de benzineprijs zo hoog. Een liter Euro 95 kost gemiddeld 2 euro 10. We zullen eraan moeten wennen, stelt hoogleraar economie en milieubeleid Herman Vollebergh. "Met Glasgow voor de deur kúnnen we niet anders."

Begin oktober werd de magische grens van 2 euro de liter bereikt. Dat leidde toen toen al tot flink wat krantenkoppen. Inmiddels zitten we daar alweer ruim boven met een gemiddelde landelijke adviesprijs van 2 euro 10. Hoogleraar Herman Vollebergh wordt er niet warm of koud van.

Bron: EenVandaag Herman Vollebergh

'Goed dat de prijzen stijgen'

"Dat de prijzen voor fossiele brandstoffen stijgen, is alleen maar goed. De energietransitie vraagt daar om", zegt de professor van Tilburg University stellig.

Zeker, hij begrijpt dat de mensen aan de pomp er van zullen blijven schrikken. "Maar dat is meer een psychologische barrière, in termen van ons budget valt het allemaal wel mee", geeft hij aan. "Tijdens corona hebben we gezien dat de inflatie in eerste instantie flink daalde. Nu zitten we er iets boven."

Bekijk ook video Benzineprijs stijgt samen met andere grondstoffen richting recordhoogte

Kwartje van Kok

Consumentecollectief UnitedConsumers houdt al jaren heel precies bij wat de pompprijzen doen. "Ik denk dat we moeten leren leven met een prijs rond de 2 euro", zegt Paul van Selms van UnitedConsumers. "Onze brandstofprijzen zijn gekoppeld aan de prijs van ruwe olie en die is gestegen. Daarnaast betalen we ook BTW en accijns."

Wat Van Selms betreft mag er best wat van de accijns af worden gehaald, dat is nu meer dan de helft van de prijs aan de pomp. "Ik zou wel willen dat het kwartje van Kok wordt teruggedraaid, maar dat zie ik niet gebeuren. Maar het zou mooi zijn als de overheid een gebaar maakt."

embed Dit item op uw eigen site plaatsen Het verloop van de brandstofprijzen in de afgelopen 20 jaar.

Goed voor klimaat

Volgens hoogleraar Vollebergh is de 2 euro 10 nog maar een voorproefje van wat ons te wachten staat met de energietransitie. "Je moet kijken naar het totaalbeeld van de kosten van de transitie", legt hij uit. "Daar hoort een hoge benzineprijs bij."

Wat hem betreft maakt die hoge prijs het aantrekkelijk om naar alternatieven te zoeken. "Zo krijgen we al snel meer elektrische auto's, de prikkel neemt toe. Het heeft positieve kanten. We moeten meer doen voor het klimaat, maar ook de luchtkwaliteit wordt beter als we minder rijden."