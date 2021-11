Als minderjarige werd Dominique slachtoffer van seksuele uitbuiting. Ze weet uit ervaring hoe moeilijk het is om aangifte te doen: "Het risico is te groot als de dader maximaal 2 jaar gevangenisstraf krijgt."

Nadat ze was ontsnapt uit een onveilige thuissituatie, ontmoette Dominique een man die haar wél een veilige plek beloofde. Ze werd op slag verliefd en zag een mooie toekomst met hem voor zich. Helaas had hij niet het beste met haar voor.

Drogerende middelen

Dominique kwam er na een tijdje achter dat de man van wie ze hield haar drogeerde en tegen betaling liet verkrachten: "Er waren heel veel momenten dat ik 's ochtends niet meer wist wat er gebeurd is. Maar mijn lichaam wendde aan de drogerende middelen. Waardoor ik op een gegeven moment doorhad wat er 's nachts gebeurde", vertelt ze.

Na ruim een jaar zette haar 'vriend' haar op straat. Dominique verhuisde naar een plek ver weg van haar ex, maar bleef haar en haar familieleden nog lange tijd stalken en bedreigen, om er zo voor te zorgen dat ze geen aangifte zou doen.

'Gewoon een boze ex'

De herinneringen aan de verkrachtingen die Dominique moest meemaken, werpen nog altijd een grote schaduw op haar leven. "Mijn vertrouwen is me ontnomen, net als mijn eigenwaarde en het recht van beslissen over mijn eigen lichaam."

Toen ze er lucht van kreeg dat haar ex bij een ander meisje hetzelfde deed, is ze naar de politie gestapt. Maar daar kreeg ze te horen dat ze 'ook gewoon een boze ex kon zijn'. "Het enige wat ze konden doen was een melding maken, zeiden ze. Dat bevestigde voor mij dat ze me niet geloofden en dat dit geen zin had. 'Laat maar', dacht ik toen."

Jaarlijks 1.300 slachtoffers

Dominique is niet het enige slachtoffer dat geen aangifte deed, weet Lara de Witte van Defence for Children. De kinderrechtenorganisatie deed onderzoek naar seksuele uitbuiting van minderjarigen.

Naar schatting zijn er jaarlijks 1.300 minderjarigen slachtoffer van seksuele uitbuiting. "De afgelopen 4 jaar kwamen er 145 zaken voor de rechter. Er waren dus veel meer slachtoffers dan zaken."

Een straf van maximaal een jaar doet geen recht aan wat slachtoffers wordt aangedaan

Binnenstebuiten keren

Als er wel een zaak komt, resulteert die vaak in een lage straf, zegt De Witte. Want, hoewel er een maximumstraf geldt van 15 jaar voor seksuele kinderuitbuiting, krijgen de meeste daders een straf van 6 maanden tot 1 jaar. "Wij vinden dat die straf geen recht doet aan wat slachtoffers is aangedaan."

Naast niet geloofd of niet serieus genomen worden, zijn die lage straffen voor veel slachtoffers een reden om geen aangifte te doen, zegt De Witte. "Slachtoffers moeten zich tijdens een aangifte helemaal binnenstebuiten keren, ze lopen gevaar op represailles van de dader. Dat is het niet waard, vinden zij."

'Geen erkenning'

De lage straf waar het in veel gevallen op uitkomt, geeft volgens ervaringsdeskundige Dominique aan dat er geen erkenning is voor wat slachtoffers wordt aangedaan. "En het komt over als een bemoedigend beleid richting daders, in plaats van dat ze worden tegengehouden."

"Seksuele kinderuitbuiting is een miljardenbusiness. Als de pakkans nihil is en de maximale straf 2 jaar, dan kan de crimineel daarna gewoon verder met waar hij mee bezig was."

Levenslang

Het is inmiddels 15 jaar geleden wat Dominique meemaakte, maar ze heeft nog altijd het gevoel dat ze over haar schouder moet kijken. "Als slachtoffer krijg je levenslang. Dit is iets wat ik de rest van mijn leven met me mee moet dragen."

En terwijl het slachtoffer levenslang heeft, geldt dat zeker niet voor de dader. Dat is een soort 'victim blaming', zegt ze. "Door die lage straf geef je het slachtoffer de schuld van wat er is gebeurd. Geef je een straf van 15 tot 20 jaar, dan laat je naar de buitenwereld zien dat het een heftig misdrijf is geweest." Een minimale straf van 15 tot 20 jaar voor daders en een straf van minimaal 10 jaar voor de klanten zou een goed signaal zijn, vindt Dominique.