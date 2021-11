Seksuele uitbuiting van minderjarigen moet veel zwaarder worden bestraft. Dat vindt het Openbaar Ministerie. Nu krijgen daders gemiddeld een gevangenisstraf tussen de 1 en 2 jaar. "Met dit soort straffen schrik je niet af."

"Vergelijk het met een woninginbraak: voor de gemiddelde woningoverval draai je zo 5 jaar de cel in. Terecht dat dit zwaar wordt aangepakt. Maar als je een minderjarige dwingt om tegen betaling seks te hebben, dan ligt de basisstraf op een paar maanden. Ik kan dat niet aan slachtoffers uitleggen", zegt officier van justitie Janine Kramer, die mensenhandel in haar portefeuille heeft.

Maximale straf nooit opgelegd

De maximale straf voor seksuele uitbuiting van minderjarigen is in Nederland 15 jaar, maar dit wordt in de praktijk nooit opgelegd. Verre van zelfs. Defence for Children analyseerde 145 uitspraken die werden gedaan tussen 2015 en 2019.

In bijna de helft van de gevallen kreeg de dader een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van maximaal 1 jaar. Ruim een kwart moest tussen de 1 en 2 jaar de cel in. Ongeveer 1 op de 8 daders kreeg een gevangenisstraf van meer dan 3 jaar.

Gevangenisstraffen voor seksuele uitbuiting van minderjarigen

Hogere straffen eisen

Dat moet anders, vindt officier van justitie Kramer: "Met dit soort straffen schrik je daders, maar ook potentiële klanten, helemaal niet af. Ik hoop daarom dat rechters zwaardere straffen in gaan zetten. De slachtoffers zijn voor de rest van hun leven beschadigd, maar de daders lopen na een poosje gewoon weer buiten."

En dus gaat het Openbaar Ministerie vanaf nu hogere straffen eisen. Zo gaat de minimumstrafeis bij seksuele uitbuiting van een minderjarige van 1 jaar naar 2 jaar. Gebeurt het langer dan een maand dan wordt de strafeis zelfs minimaal 4 jaar.

'Stevig signaal'

Hoogleraar sanctierecht Henny Sackers vraagt zich af of deze zwaardere strafeisen ook écht tot zwaardere straffen gaan leiden: "Rechters hebben ook hun eigen strafrichtlijnen. Dus het betekent niet automatisch dat rechters over zullen gaan tot hogere straffen. Wel is het een stevig signaal naar de maatschappij toe, dat het vergrijp als zwaarder wordt aangeduid."

Volgens Sackers kan het OM zich beter focussen op het vergroten van de pakkans van daders: "Uit wetenschappelijke studies blijkt dat daders zich nauwelijks laten afschrikken door hogere straffen. Het draait allemaal om de kans dat je wordt gepakt. Zolang die laag blijft zal er weinig veranderen."