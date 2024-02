Een meerderheid van de Tweede Kamer wil meer mannelijke docenten op basisscholen. Bij een man voor de klas, wordt al snel aan de bovenbouw gedacht, maar Daniël Baarhuis kiest voor de kleuterklas. "Ben de enige man voor deze jonge groep."

Trots staat Daniël voor de klas vol kleuters die druk bezig zijn, met het nodige geluid. Hij telt af van 3 naar 0. "Dames en heren, ik vind het een beetje luid hier. Denk alsjeblieft aan je fluisterstem." De drukte wordt gelijk minder. Niet zo gek, want Daniël is dolblij met zijn keuze voor de kleuterklas. Ook al is hij de enige man die voor deze jonge groep staat.

Anders lesgeven

"Hier lesgeven is heel anders dan voor groepen 3 tot en met 8." En in zijn geval beviel dat zo goed, dat hij niet anders meer wilde. "Na mijn stage dacht ik: dit ligt me eigenlijk veel meer. En toen heb ik ervoor gekozen om mij meer te focussen op de kleuters."

Maar bij veel van zijn mannelijk leeftijdsgenoten gebeurde precies het tegenovergestelde. Als ze al aan de lerarenopleiding - de PABO - begonnen, dan kozen ze na afloop voor de bovenbouw.

Kleine samenleving

Dat is volgens oud-onderzoeker Gerda Geerdink niet zo vreemd. "Ik zeg eigenlijk al jaren: we moeten meer kijken naar de verschillende studenten en daar ons onderwijs op inrichten. Je zou veel meer kunnen doen met expertises van afzonderlijke leraren."

12 jaar lang onderzocht Geerdink sekseverschillen van leraren en manieren om de groep diverser te maken. Volgens haar is het heel belangrijk dat meer mannen voor de klas komen te staan. "Hoe meer verschillen, hoe groter de blik waarmee je je werk doet."

Helft man, helft vrouw

Daar is Daniël het helemaal mee eens. "Ik denk dat het belangrijk is dat kinderen hier ook mannelijke figuren rond zien lopen. En dat jongens zich aan mannelijke leraren kunnen optrekken."

"Je wil een samenleving creëeren op een school en het zou fijn zijn als die de helft vrouwen en de helft mannen zou zijn", voegt hij eraan toe.

Oplossing

Daarom zou volgens Daniël meer aandacht moeten komen om mannen te bewegen voor het onderwijs te kiezen. "Misschien moeten we mannelijke studenten laten zien hoe leuk het hier is. Of een biljarttafel plaatsen in de lerarenkamer of zo. Ik weet ook niet zo goed wat de oplossing is."

Volgens Gerda Geerdink wordt die oplossing in ieder geval niet in de politiek gevonden. "Een paar jaar geleden was er ook een motie om de PABO te splitsen in een boven- en onderbouwopleiding. Maar daar ben je er ook niet mee. Ik denk dat de veranderingen meer op de vloer moeten plaatsvinden."

Bekijk ook Leerlingen strafregels laten schrijven ouderwets? Het helpt nog steeds om gedrag te veranderen

Meer ruimte

Dat Daniël ondertussen een van de weinige mannelijke kleuterdocenten is, vindt hij niet vreemd. "Je wordt op de PABO verplicht naar allerlei groepen gestuurd om stage te lopen. Als je dan op jonge leeftijd de kleuterklas wat tegen vindt vallen, kies je daar later ook niet meer voor."

Juist daarom benadrukt Geerdink dat er ruimte moet komen om onderwijs wat meer aan te passen. "Niet iedere leraar vindt veertien vakken leuk. Een leraar moet goede binding hebben met kinderen, maar verder zouden we ze moeten uitdagen op hun interessegebieden en zorgen dat ze een goede leraar worden."

Creatief

Dat wordt door Daniël gelijk in de praktijk gebracht. "Ik wil niet de hele tijd achter een bureautje hoeven zitten. En ik ben creatief, vind het leuk om met mijn handen bezig te zijn."

Daarom heeft hij ook standaard een gitaar in de klas staan. "Ik speel hier vaak met ze, dan zingen ze mee. Dat zijn dingen die je niet overal kan doen. Hier kan dat wel. De kinderen genieten ervan. En daar geniet ik dan ook veel van."