Agenten kunnen dankzij een vroegpensioenregeling voor zware beroepen drie jaar voor hun AOW-leeftijd met pensioen. De regeling dreigt te vervallen, dus agenten gaan demonstreren. "Het werk is fysiek en mentaal echt zwaar, op den duur is het gewoon op."

"Als ik nu een nachtdienst doe, dan duurt het echt wel een dag of drie voor ik me weer helemaal kiplekker voel", zegt Connie Smits. Ze is 56 jaar en geeft leiding aan een operationeel team bij de Politie in Eindhoven. Ze ervaart zelf ook dat het werk als agent door de jaren heen niet altijd makkelijker wordt. "Als je 50 á 55 wordt, dan krijg je dingetjes en kwaaltjes. Daar hoef je niet moeilijk over te doen. Dan word je wat minder flexibel en je wordt cognitief iets langzamer. Dat maakt dat het voor sommige collega's echt zwaar kan worden om lang door te werken."

Demonstreren

De regeling dat agenten drie jaar eerder met pensioen kunnen, dreigt nu te vervallen. Woensdag gaan agenten in Den Haag demonstreren voor het behoud van die regeling. Smits steunt de demonstratie van harte en wil koste wat het kost dat de regeling blijft. "Er moet voor de oudere collega de mogelijkheid blijven om te kiezen voor een vervroegd afscheid."

"Als ze merken dat het lichamelijk of mentaal niet meer gaat, dan moet de mogelijkheid blijven om te zeggen 'het is mooi geweest, ik geef het stokje door aan de volgende generatie en ga met opgeheven hoofd de deur uit'."

Fysieke en mentale klachten

Smits ziet dat het werk fysiek zwaar is, maar benadrukt dat het ook mentaal zwaar kan zijn, omdat agenten emotioneel belast worden. "Je moet snel schakelen."

"Ook zie je veel dingen die indruk maken en die je bijblijven. Denk aan geweldsituaties met kinderen, dodelijke aanrijdingen, verhangingen."

Vergrijzing

Leidinggevende bij de politie in Utrecht Maarten Boeren herkent de problemen en vertelt dat vergrijzing er een van is. Doordat er steeds meer oudere agenten zijn, zijn er steeds minder agenten die graag de straat op gaan. "Sommige collega's gaan nu door omdat ze moeten, maar niet omdat ze willen. Dan wordt het erg zwaar en loop je het risico dat ze omvallen of verkeerde keuzes maken."

Een oplossing is om agenten dan een plaats achter de computer te geven, maar daar is Boeren het niet helemaal mee eens. "Je kan ze niet allemaal een bureaufunctie geven, want ze zijn op straat nodig."

'Met pen en papier'

Verder ziet Smits in haar team terug dat digitalisering ook voor moeilijkheden zorgt. "Mijn generatie is nog van vroeger gewend dat je een bekeuring met pen en papier uitschreef."

Ze vervolgt: "Nu is dat allemaal met de telefoon en dat moet dan later op de computer weer verwerkt worden. Samen met telkens nieuwe updates op de systemen, zie ik wel dat dit iets is waar sommige collega's op vastlopen."

Te veel bagage

Omdat agenten een voorbeeldfunctie hebben, komt er volgens de agent onder hoge druk veel op ze af, bijvoorbeeld als ze op agressie stuiten.

Deze situaties vragen om veel geduld, maar geduldig blijven wordt niet altijd makkelijker zegt Smits: "Hoe ouder je wordt, hoe meer je in je rugzakje hebt. En dat rugzakje raakt een keer vol."