Het Staatstoezicht op de Mijnen waarschuwt voor bodemdaling onder de Waddenzee bij gasboringen, omdat het ministerie van Economische Zaken een noodzakelijk advies niet heeft overgenomen. Of er geboord gaat worden, besluit het kabinet deze zomer.

Er is veel discussie over de mogelijke boringen, zeker nu ook Unesco zorgen heeft geuit in een brief aan het kabinet. De Waddenzee is namelijk werelderfgoed.

'Het baart ons zorgen'

Het kabinet schuift het besluit om te gaan boren al een tijd voor zich uit. Regeringspartij D66 vindt inmiddels dat er sowieso niet onder de Waddenzee geboord moet worden.

"Het baart ons zorgen. Dit advies gaat over bodemdaling, dat heeft gevolgen voor het hele Waddengebied", zegt D66-Kamerlid Tjeerd de Groot. Vorig jaar sprak oud-minister Stef Blok van Economische Zaken zich nog positief uit over de voorgenomen boringen.

Noodzakelijk advies

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseert de minister bij mijnbouw. Gasboringen zoals die in de Waddenzee vallen daar ook onder.

Maar nu blijkt dat het ministerie van Economische Zaken een advies in de wind heeft geslagen. De vergunningsaanvraag om daar te gaan boren is namelijk al gepubliceerd.

Risico op bodemdaling

Waar het Staatstoezicht mee zit, is het risico op bodemdaling. "We kennen dit veld nog niet goed. Wij vinden dat er op een bepaald moment gestopt moet worden, zodra de druk in het gasveld onder een bepaalde waarde komt", vertelt directeur Vergunningen Boukje van der Lecq van SodM. "Doen we dat niet, dat kan de bodem sneller dalen dan we willen."

"Ons advies houdt in dat de druk in het gasveld dus niet onder een bepaald niveau mag komen." En dat advies is in het plan van het ministerie, dat het 'ontwerp-instemmingsbesluit heet, niet overgenomen. "We weten dus niet direct hoe hard de druk in het gasveld afneemt en hoe snel de bodem dan daalt", vervolgt Van der Lecq.

Bron: EenVandaag Frank Petersen van de Waddenvereniging wijst aan waar het gas onder de zee ligt.

Gevaar voor miljoenen vogels

De Waddenvereniging maakt zich hier grote zorgen over. Ze zijn altijd al tegenstander geweest van gasboringen onder de Waddenzee. Nu Economische Zaken een advies van het Staatstoezicht negeert, nemen de zorgen toe. "Het gaat al niet goed met de Waddenzee", benadrukt Frank Petersen van de Waddenvereniging.

"Op basis van de Natuurwet zou het ook niet mogen", vervolgt Petersen. "Omdat de Waddenzee droogvalt, komen vogels hier eten. De zeespiegel stijgt al. Als de bodem ook nog daalt, kunnen miljoenen vogels hier straks niet meer eten."

D66 keert zich tegen de boringen

In Den Haag volgen verschillende Kamerleden dit dossier op de voet. Tjeerd de Groot (D66) is helder. "Wat D66 betreft, wordt er niet geboord onder de Waddenzee."

"Het ministerie van Economische Zaken moet nog maar eens goed kijken naar dit advies. Het is wonderlijk dat dit advies niet is overgenomen, zeker omdat het gaat om een van de kwetsbaarste en mooiste natuurgebieden die we hebben in Nederland. Je moet zorgen dat daaronder niet geboord wordt."

'Hand op de kraan' bij boren

De Waddenzee is Unesco werelderfgoed. Een onafhankelijk adviseur van Unesco, IUCN, heeft onderzoek gedaan naar de voorgenomen boringen van het kabinet. IUCN maakt zich zorgen over de maatregelen die Economische Zaken neemt om bodemdaling tegen te gaan. Zeker wat betreft het 'hand op de kraan'-principe plaatst Unesco zijn vraagtekens.

'Hand op de kraan' houdt in dat als blijkt dat de bodem begint te dalen, dat ze dan de kraan dichter draaien. SodM denkt op zijn plaats dat je dan te laat bent, omdat je dan pas ingrijpt zodra er gevolgen zijn. "Omdat niemand het veld goed kent, kan de bodem namelijk sneller dalen dat we willen", vreest de toezichthouder.

'Nog geen definitieve beslissing'

Staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw verwijst voor het besluit naar zijn voorganger. "Hij heeft op basis van adviezen al de keuze gemaakt om extra zekerheid in te bouwen door de eerste jaren het toegestane volume aan gaswinning te beperken." Volgens het Staatstoezicht op de Mijnen gaat dat dus niet ver genoeg. Vijlbrief geeft nu aan nog eens goed te kijken naar het advies van de toezichthouder.

"Op dit moment is er nog geen definitieve beslissing genomen. Na de zomer verwachten we daar mee klaar te zijn", stelt de staatssecretaris. Het Staatstoezicht op de Mijnen laat weten het een goed idee te vinden dat het ministerie nog eens naar het besluit gaat kijken.

Deze zomer een definitief besluit

Er is nog niet besloten te gaan boren. "Dat gebeurt deze zomer", laat een woordvoerder van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) weten. Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten na de zomervakantie samen met staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) een besluit te nemen.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is verantwoordelijk voor de boringen. Staatssecretaris Vijlbrief is verantwoordelijk voor mijnbouw en valt onder EZK. Daarom werken Vijlbrief en Van der Wal samen in dit besluit. Vanuit de natuurwet moet ook Christianne van der Wal kijken naar de voorgenomen boringen, omdat die gevolgen hebben voor de natuur.