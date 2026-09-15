Rob Jetten op zijn eerste Prinsjesdag als premier: 'Aantal dingen moeten we gewoon beter doen'

Veel kiezers zijn ontevreden over het kabinet: ze missen visie en daadkracht. Premier Rob Jetten wordt 'onzichtbaar' genoemd. Wat gaat hij daaraan doen? "We gaan natuurlijk goed luisteren naar de oppositie", zegt Jetten in een interview met EenVandaag.

Een half jaar na aantreden staat het kabinet-Jetten er niet goed op bij kiezers, blijkt uit onderzoek onder het EenVandaag Opiniepanel. Zo vindt drie kwart dat de regering geen visie heeft op wat er moet gebeuren met het land. Daarnaast mist ruim 80 procent daadkracht bij deze ministersploeg. Hoe vindt de premier zelf dat het gaat? Verwachtingen geschept "Ik snap dat mensen echt wel ongeduldig zijn", reageert Jetten. En dat kan hij ook wel begrijpen: "Wij hebben aan de start van het kabinet gezegd: 'De afgelopen jaren heeft politiek Den Haag vooral heel veel ruzie gemaakt en weinig dingen opgelost.'" "We hebben toen ook de hand in eigen boezem gestoken door te zeggen: 'Wij hebben een deel van die grote problemen ook onvoldoende aangepakt de afgelopen paar jaar. En dat willen we nu met elkaar doorbreken'", legt hij uit. En dat heeft verwachtingen geschept, ziet de premier in.

Zoeken naar meerderheden D66, VVD en CDA hebben volgens Jetten daarom een 'heel ambitieus' regeerakkoord gesloten, dus aan de plannen ligt het wat hem betreft niet. Maar die plannen moeten natuurlijk ook nog uitgevoerd worden. "Dat begint nu", zegt de premier daarover. Alleen hoe krijg je dat voor elkaar als je als coalitie geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer hebt? Nederland heeft nog niet eerder een minderheidskabinet zonder vaste gedoogsteun gehad. De samenwerking met de oppositie loopt op z'n zachtst gezegd stroef. Nog geen begrotingsdeal Jetten zegt dat het kabinet 'goed heeft geluisterd naar kritiek die er was op het coalitieakkoord'. Toch is het tot nu toe niet gelukt om een deal te sluiten over steun aan de begroting van volgend jaar. "Wij hebben deze zomer meer dan ooit de tijd genomen om met oppositiepartijen te praten", werpt hij tegen.

We hebben deze zomer meer dan ooit de tijd genomen om met oppositiepartijen te praten. premier Rob Jetten over de begrotingsonderhandelingen

"Maar we zijn in de laatste week van augustus ook wel veel tijd aan elkaar kwijt geweest", moet de premier toegeven. Daardoor ligt er nu een Miljoenennota die alleen door de coalitiepartijen is opgesteld. "Ik had liever in die laatste week tijd gehad om ook nog een extra ronde gesprekken met de oppositiepartijen te doen."

'Van twee kanten komen' Heeft hij het onderhandelen onderschat? De afgelopen maanden zijn voor het kabinet een 'reality check' geweest 'dat je het niet alleen kan en dat je met partijen moet samenwerken', blikt de premier terug. "Een aantal dingen moeten we gewoon beter doen", erkent hij. Betekent dit dat het kabinet verder zal 'buigen' om de oppositie tegemoet te komen? "Wij willen samenwerken en gaan de komende dagen natuurlijk goed luisteren", verzekert Jetten. Maar, voegt hij daaraan toe: "Samenwerken moet van twee kanten komen, je kunt nooit 100 procent je zin krijgen." Onzichtbaar als premier? Ziet Jetten daarin een rol voor hemzelf daarin weggelegd? In het panelonderzoek geven kiezers namelijk aan dat ze hem 'onzichtbaar' vinden als premier. Hij moet actiever de leiding nemen en strenger voor de coalitie zijn om ervoor te zorgen dat het kabinet resultaten boekt, vinden zij. "Als het moet, dan sla ik met mijn vuist op tafel", reageert Jetten.