Op eerste Prinsjesdag van kabinet-Jetten ziet driekwart geen visie: 'Alleen maar shoppen voor steun'

Veruit de meeste kiezers (75 procent) vinden niet dat kabinet-Jetten visie heeft op wat er moet gebeuren. Kritiek die zelfs bij veel eigen kiezers, van D66, VVD en CDA, te horen is. "Experiment van het minderheidskabinet is mislukt."

Bijna 7 maanden geleden werd het kabinet-Jetten geïnstalleerd. Op de eerste Prinsjesdag van het kabinet zijn kiezers niet onder de indruk van de resultaten. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder bijna 20.000 leden van het Opiniepanel in aanloop naar Prinsjesdag. 'Links en rechts shoppen' Omdat dit kabinet een minderheid heeft in de Tweede en Eerste Kamer zien veel kiezers deze regering 'alleen maar links en rechts shoppen' voor steun. Driekwart (75 procent) van de kiezers vindt mede daardoor dat dit kabinet geen eigen visie heeft. Ook de meeste kiezers van de VVD en CDA missen dat. Slechts 18 procent van alle kiezers ziet wel een visie. Dit zijn vooral kiezers van D66 (48 procent).

Als er steun is, kunnen ze de plannen daadwerkelijk uitvoeren. Nu zijn het loze beloftes. een CDA-kiezer

In de Troonrede zal de koning plannen voorlezen waar nog geen meerderheid voor is. Daardoor blijft ook nog steeds onduidelijk waar dit kabinet heengaat, wordt gezegd. "Als er steun is, kunnen ze de plannen daadwerkelijk uitvoeren. Nu zijn het loze beloftes", zegt een kiezer van het CDA.

'Minderheidskabinet is mislukt' Toen het na de verkiezingen niet lukte om een meerderheid te vormen, kozen D66, CDA en VVD voor een minderheidskabinet. Op deze manier wilden ze snel meters maken met grote dossiers. Maar deze werkwijze - eerst plannen maken en dan pas overleggen - lijkt averechts te werken, volgens veel mensen. "Het kabinet is alleen maar op zoek naar mogelijkheden om de begroting sluitend te maken, zonder daarbij een visie te hebben", zegt een kiezer van PRO. De onderhandelingen kosten veel tijd en leiden tot weinig resultaten. 'Het experiment van het minderheidskabinet is mislukt', is een uitspraak die regelmatig in het onderzoek voorkomt.

'Onzichtbare' Jetten De premier van dit kabinet - Rob Jetten - krijgt van 32 procent vertrouwen. Toen hij net aantrad lag dat hoger (41 procent). Hoewel hij vaak wordt beschreven als positief, rustig en deskundig, zien mensen een politicus die in de verkiezingscampagne sterker overkwam dan nu als premier. Panelleden zien hem vaak in het buitenland of met zijn geliefde, maar verder vinden ze hem 'onzichtbaar'. Ook D66-kiezers hopen op meer daadkracht van hem. Om resultaten te boeken zou hij actiever de leiding moeten nemen, wordt gezegd. Dat betekent: strenger binnen zijn eigen coalitie, richting de VVD, en meer de samenwerking opzoeken met de oppositie.

Dalend vertrouwen Ook voor het kabinet lijkt het lastig het vertrouwen vast te houden. Op dit moment heeft 23 procent vertrouwen in kabinet-Jetten. Bij het aantreden in februari was dat 32 procent. "Het is een grote teleurstelling na die grote woorden van 'het kan wél' en 'tien nieuwe steden'", zegt een kiezer van de PVV. Van alle kiezers heeft alleen de D66-achterban nog in meerderheid vertrouwen (66 procent). Velen vinden het nog te vroeg om een oordeel te geven.

Verschil met kabinet-Schoof? Het demissionaire kabinet Schoof kreeg vorige Prinsjesdag, in 2025, historisch weinig vertrouwen (10 procent). Een groot verschil met Prinsjesdag 2024, toen het 42 procent vertrouwen kreeg. Kabinet-Schoof was toen net begonnen en er was hoop op verandering.