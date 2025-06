Het gaat volop over hybride oorlogsvoering, maar wat is het eigenlijk? Dit moet je weten

Van beïnvloeding tot moordaanslag

Schuurman inventariseerde alle hybride oorlogsdaden in West-Europa sinds de Russische invasie in Oekraïne in 2022, en kwam op een aantal van ruim 100. Dan gaat het om gebeurtenissen waarvan een overheid of openbaar ministerie heeft gezegd dat Rusland erachter zat, of die passen in een patroon van aan Rusland toegekende gebeurtenissen.

"We hebben het dan over gescheurde internetkabels in de Baltische zee, een brandaanslag op een winkelcentrum in Warschau, en inbraken in waterzuiveringsinstallaties in Finland", somt de hoogleraar op. "Maar ook over een plot voor een moordaanslag op de directeur van Europa's grootste tankfabrikant Rheinmetall. En beïnvloedingscampagnes waarover veel is gesproken tijdens de Duitse bondsdagverkiezingen en die zelfs leidden tot het ongeldig verklaren van de Roemeense presidentsverkiezingen."

Reactie vanuit NAVO

Rusland ontkent consequent alle betrokkenheid. "Onkenbaarheid en ambiguïteit zijn een essentieel onderdeel van dit soort hybride operaties", vertelt Schuurman. "Erkenning daarvan is voor Rusland geen optie, omdat dat een reactie van onze kant zou uitlokken. Iets wat voor hen nadelig kan uitpakken"

Sterker nog, Rusland kan de toorn van de NAVO over zich afroepen met dit soort acties, vertelt Sabine Mengelberg van de Nederlandse Defensie Academie in Breda. "Sinds 2014 erkent de NAVO in het beroemde Artikel 5 naast gewapende aanvallen ook hybride en cyber-dreigingen. Als de situatie escaleert, kan de NAVO dus op basis van Artikel 5 ook daarop reageren." Want een aanval op één lidstaat wordt gezien als een aanval op alle lidstaten, ook als het om een hybride aanval gaat.