De komende dagen gaat het vriezen: zo ga je volgens wegenwachter Gert voorbereid én veilig de weg op

Hoe meer winters het spektakel, hoe gekker het wordt, hoe mooier Gert Kreggemeijer van de ANWB zijn werk vindt. Toch maakte hij afgelopen week wel wat wat spannende momenten mee, vertelt hij. "We hadden een paar hachelijke situaties waarbij je dacht van: ja, wat doe ik hier eigenlijk nog? Vooral bij dichte mist en hele dikke sneeuw."

Piekdagen

Sommige auto's strandden in de bocht of midden op straat. "Als de auto ermee ophoudt, dan houdt het op, je duwt hem ook niet weg in de sneeuw in je eentje." Het winterweer zorgde voor flink wat pechmeldingen, met als piek afgelopen maandag. Accu's die plots niet meer wilden starten, vastgevroren sloten en ruitenwissers, of lekke banden. "Omdat ze tegen een stoepje op komen en dan de band kapot rijden."

Vrijwel alles waarvoor Gert afgelopen week op pad is gestuurd, had te maken met de kou. "De laatste tijd dooide het, dus het water sijpelt overal in, dan gaat het bevriezen en zit het vast", schetst hij de oorzaak van de problemen. "Dan wil die auto opeens niet van het slot af of de handrem blijft erop staan, dat soort dingen."