De komende dagen gaat het vriezen: zo ga je volgens wegenwachter Gert voorbereid én veilig de weg op
Wegenwachter Gert verving de afgelopen dagen per dienst wel 3 accu's die er door het winterse weer plots mee stopten. Hij deelt zijn ervaringen en tips voor autobezitters die dit weekend de weg op gaan. "Zorg dat je het goed voor elkaar hebt."
Hoe meer winters het spektakel, hoe gekker het wordt, hoe mooier Gert Kreggemeijer van de ANWB zijn werk vindt. Toch maakte hij afgelopen week wel wat wat spannende momenten mee, vertelt hij. "We hadden een paar hachelijke situaties waarbij je dacht van: ja, wat doe ik hier eigenlijk nog? Vooral bij dichte mist en hele dikke sneeuw."
Piekdagen
Sommige auto's strandden in de bocht of midden op straat. "Als de auto ermee ophoudt, dan houdt het op, je duwt hem ook niet weg in de sneeuw in je eentje." Het winterweer zorgde voor flink wat pechmeldingen, met als piek afgelopen maandag. Accu's die plots niet meer wilden starten, vastgevroren sloten en ruitenwissers, of lekke banden. "Omdat ze tegen een stoepje op komen en dan de band kapot rijden."
Vrijwel alles waarvoor Gert afgelopen week op pad is gestuurd, had te maken met de kou. "De laatste tijd dooide het, dus het water sijpelt overal in, dan gaat het bevriezen en zit het vast", schetst hij de oorzaak van de problemen. "Dan wil die auto opeens niet van het slot af of de handrem blijft erop staan, dat soort dingen."
Max Verstappen
Veel autobezitters hebben het piekfijn voor elkaar, ziet Gert. "Je hebt er mensen bij die rijden op banden waar Max Verstappen jaloers op is", vertelt hij. "Winterbandjes, allemaal netjes of sneeuwkettingen. Dat (laatste, red.) is natuurlijk niet nodig maar ze hebben ze soms wel in de auto liggen."
De wegenwachter schat dat van de problemen met banden het in de helft van de gevallen om 'all season' banden gaat. Zelfs zomerbanden treft hij aan, omdat autobezitters niet overtuigd zijn van het nut van andere banden. "Maar die hebben in de regel echt geen grip in de sneeuw", waarschuwt hij. Levensgevaarlijk. "Die dingen, die remmen niet, die glijden gewoon rechtdoor."
'Zorg dat je het goed voor elkaar hebt'
De komende nachten staat er stevige vorst op het programma, met temperaturen onder de -10 graden. Als je dan vroeg met de auto moet wegrijden, moet je zorgen dat je het goed voor elkaar hebt, waarschuwt de wegenwachter. "Warme kleding meenemen, eten meenemen, een kleedje mee achter in de kofferbak", somt Gert op.
Wie strandt, wordt vanwege het koude protocol dat van kracht is, zo snel mogelijk van de straat gehaald. Rijkswaterstaat en de ANWB hebben meer mensen op de weg om snel te kunnen handelen. "Je wordt naar een veiligere locatie gebracht. Maar zorg wel dat je warm gekleed bent, want het hoeft niet altijd op een snelweg te gebeuren. Je kunt ook in een dorp met pech komen te staan."
De föhn en warm water
Tot zover pech. Maar wat kun je beginnen tegen, bijvoorbeeld, bevroren sloten? "Je kunt proberen met een verlengkabel naar buiten te gaan en te föhnen", oppert hij. "Wat je ook wel soms ziet is dat mensen een zakje warm water tegen de deur aanhouden om de boel te ontdooien." Gert's tip om het te voorkomen: "Spuit de rubbers in met siliconen zodat het water er niet op hecht."
Net als afgelopen maandag verwacht de ANWB ook komende maandag weer veel pechgevallen te zien. Is het echt glad, blijf dan gewoon thuis, adviseert Gert tot slot: "Kun je thuis werken als er echt ijzel gevallen is en je ziet dat het buiten gevaarlijk is, werk dan thuis als het kan."