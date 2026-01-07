Waarom we ondanks code oranje en een thuiswerkadvies tóch de weg op gaan

Ondanks het thuiswerkadvies én de code oranje waarschuwing van het KNMI, was het vandaag de drukste woensdagochtendspits sinds 1999. Op het hoogtepunt stond er ruim 700 kilometer file. Rijkswaterstaat was 'geschrokken van de drukte op de weg'. Hoe komt het dat velen van ons dit soort weerwaarschuwingen niet serieus nemen?

Ervaringen tellen zwaar

Volgens Paul van Lange, sociaal psycholoog aan de Vrije Universiteit Amsterdam zijn er twee dingen die een grote rol spelen bij de beslissing om wel of niet de auto of de fiets te pakken in deze weersomstandigheden. "De eerste is ervaring", begint hij. "Meestal gaat het goed, dus zal het deze keer ook wel goed gaan."

Kortom: wie negen keer met code geel of oranje zonder problemen op zijn werk aankomt, blijft ook die tiende keer niet thuis. Maar gaat het wel een keer mis, dan leren we daar ook snel van, kan de sociaal psycholoog vertellen. "Als je vandaag slipt en in de berm terechtkomt, stap je morgen bij code oranje niet weer in de auto." Maar dat effect vervliegt overigens ook weer snel, weet Van Lange. "Volgende maand durf je het waarschijnlijk wel weer aan."