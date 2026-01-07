Waarom we ondanks code oranje en een thuiswerkadvies tóch de weg op gaan

Wat is een weerwaarschuwing en wat betekenen de weercodes?
Het KNMI waarschuwt Nederland als er gevaarlijk weer dreigt, hierdoor kunnen mensen zich voorbereiden op gevaarlijke situaties. Dit helpt de kans op schade en letsel te beperken.
De waarschuwingen worden per provincie afgegeven en er worden drie weercodes gebruikt om aan te geven hoe gevaarlijk de weersomstandigheden zijn:
Code geel: Er is kans op gevaarlijk weer. Het is raadzaam om op te letten, vooral onderweg.
Code oranje: Er is grote kans op gevaarlijk weer waarbij de impact groot is met mogelijk schade, letsel of veel overlast. In dit geval is het advies om risico's te beperken door alert te zijn een passende voorzorgsmaatregelen te nemen.
Code rood: Dit is een weeralarm waarbij extreem weer een grote impact op de samenleving heeft. De weersituatie kan voor schade, letsel en overlast zorgen die maatschappij-ontwrichtend kan zijn.
Code rood kan ook uitgegeven worden als er een kleine kans is op een extreme weersituatie, maar de veiligheidsrisico's groot zijn.
BRON: KNMI