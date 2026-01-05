Een goed pak sneeuw en dus chaos onderweg, maar waarom eigenlijk? 'In Zwitserland anders geregeld'
Chaos op de weg en het spoor. Grote kans dat ook jij door het winterse weer laat op je werk was omdat er file stond of je trein uitviel. Maar hadden Rijkswaterstaat en ProRail dit niet kunnen zien aankomen? "We zijn ingesteld op een gemiddeld klimaat."
Het was volgens Rijkswaterstaat vanochtend de derde drukste ochtendspits sinds 2020: op het hoogtepunt stond er 688 kilometer file. En de de avondspits belooft niet veel beter te worden, want vanaf het einde van de middag trekken nieuwe sneeuwbuien het land over.
Treinverkeer plat door sneeuw
Ook op het spoor is het al de hele dag een chaos. Door de sneeuwval ontstonden op verschillende plekken wisselstoringen, met de uitval van veel treinen tot gevolg. Zo zijn Amsterdam en luchthaven Schiphol al sinds de ochtend niet bereikbaar per trein.
Treinreizigers kunnen hun borst natmaken: het winterse weer houdt namelijk tot zeker woensdag aan. Maar waarom gaat het zo mis als het flink sneeuwt en hoe kunnen passagiers zich goed voorbereiden? We vragen het aan woordvoerder Marcella Wesseling van ProRail.