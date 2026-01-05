Een goed pak sneeuw en dus chaos onderweg, maar waarom eigenlijk? 'In Zwitserland anders geregeld'

Het was volgens Rijkswaterstaat vanochtend de derde drukste ochtendspits sinds 2020: op het hoogtepunt stond er 688 kilometer file. En de de avondspits belooft niet veel beter te worden, want vanaf het einde van de middag trekken nieuwe sneeuwbuien het land over.

Treinverkeer plat door sneeuw

Ook op het spoor is het al de hele dag een chaos. Door de sneeuwval ontstonden op verschillende plekken wisselstoringen, met de uitval van veel treinen tot gevolg. Zo zijn Amsterdam en luchthaven Schiphol al sinds de ochtend niet bereikbaar per trein.

Treinreizigers kunnen hun borst natmaken: het winterse weer houdt namelijk tot zeker woensdag aan. Maar waarom gaat het zo mis als het flink sneeuwt en hoe kunnen passagiers zich goed voorbereiden? We vragen het aan woordvoerder Marcella Wesseling van ProRail.