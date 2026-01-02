Het grootste gevaar van gladheid op de weg is onderschatting: 'Neem meer afstand en bewaar de rust'

Brantsen geeft dagelijks anti-sliptrainingen. Hij ziet dat het snel mis kan gaan bij winterse weersomstandigheden. "Je denkt, het vat wel mee, ik heb het onder controle. Maar juist die gedachte zorgt ervoor dat het sneller misgaat. Mensen raken in paniek en gaan hard remmen of sturen, terwijl juist dat gevaarlijke situaties geeft."

Alsof je op eieren rijdt

Zijn advies is simpel: bewaar de rust. "Neem op de weg meer afstand, trek rustig op en geef jezelf de tijd om te anticiperen op verkeerssituaties. Je moet rijden alsof je op eieren rijdt."

90 procent van auto's op de Nederlandse wegen hebben volgens Brantsen ingebouwde hulpsystemen die helpen bij gladheid op de weg. "Die systemen moet je vooral aan laten staan. Ze helpen je om de controle over het voertuig te behouden als het glad is."

Extra complex

Dat het glad is op de weg, merken ze ook bij Rijkswaterstaat. Achter de schermen draait een grote operatie om de wegen begaanbaar te houden. "We zijn hier als sinds gisteravond mee bezig", zegt gladheidscoördinator Alex van den Hoek. "Dit zijn precies de omstandigheden waar we op voorbereid zijn."

De weersituatie met afwisselende sneeuwbuien maakt het werk extra complex. Waar gladheid vaak ontstaat doordat het vocht op het wegdek bevriest, gaat het nu om wisselende buien met regen, sneeuw en soms ijsregen. "Dan spoelt het net gestrooide zout soms weer weg, terwijl je juist wil dat het op het wegdek blijft liggen."

Sensors in het asfalt

Bij vooraf verwachte sneeuwval wordt daarom preventief gestrooid, zodat de sneeuw zich minder aan het wegdek hecht. Nederland is verdeeld in twaalf coördinatiegebieden. In elk gebied houdt een coördinator voortdurend de weerssituatie in de gaten.

Langs de wegen staan op veel plekken meetstations met sensors in het asfalt, die onder meer temperatuur, neerslag en aanwezigheid van zout meten. Die gegevens worden gecombineerd met weersverwachtingen van het KNMI. "Op basis daarvan maken we een wegdekmodel en nemen we een strooibesluit", legt Van den Hoek uit.