Welke partijen hebben een meerderheid op basis van de zetelpeiling? Met de coalitiemeter check je dat zelf

Waarom is een meerderheid zo belangrijk voor een coalitie?

Als de meerderheid van de Kamerleden voor een voorstel stemt, kan een regering in de Tweede Kamer wetten doorvoeren. Meestal stemmen Kamerleden in Nederland mee met de lijn van hun partij. Als hun partij in een coalitie zit, stemmen Kamerleden in principe in met het afgesproken beleid.

Het kabinet-Schoof had, tot het opstappen van de PVV, een ruime meerderheid van 88 zetels in de Tweede Kamer. Eigenlijk was BBB voor die meerderheid zelfs niet nodig: PVV, VVD en NSC haalden bij de verkiezingen van 2023 samen 81 zetels. Dat komt omdat er ook rekening gehouden wordt met een meerderheid in de Eerste Kamer, terwijl de BBB niet nodig was voor een meerderheid in de Tweede Kamer, waren ze dat wel in de senaat.