105 miljoen voor het organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen? Hier gaat al dat geld naartoe

4. Stempas op de post

Dan heb je nog de stempassen, stemlijsten en andere documenten die de gemeenten vooraf op moeten sturen naar kiesgerechtigden. Voordat die eenmaal op de deurmat liggen, moeten ze eerst gedrukt en verzonden worden.

Het verschilt per gemeente en per verkiezing hoeveel geld hiernaartoe gaat, maar gemiddeld kost het zo'n 16,7 miljoen euro. Dat is 1,21 euro per kiesgerechtigde Nederlander.

5. Opleiden vrijwilligers en ICT

Dan zijn er nog onderdelen die wel geld kosten, maar niet heel veel. Denk aan ICT-middelen als een stembureau-app en laptops of tablets die op de kiesdagen gebruikt worden. Hierbij ligt het eraan of de gemeente deze hardware zelf al in huis heeft. Zo niet, dan kan het worden gehuurd, en dat brengt kosten met zich mee. Gemiddeld kost dit 0,34 euro per kiesgerechtigde.

Tot slot: mensen die helpen op een stembureau, doen dat niet zonder voorbereiding. Ze moeten - vaak via e-learning - eerst een cursus voltooien. Hierin leren ze waar ze op moeten letten, bijvoorbeeld bij het controleren van ID-kaarten of de stempassen. Heel veel kost dit niet om te regelen, zo'n 0,27 euro per kiesgerechtigde. Bij elkaar kost het opleiden van vrijwilligers en het gebruik van ICT-middelen nog zo'n 7,3 miljoen.

Verschil met andere jaren

Het onderzoek dat de VNG deed naar de kosten van verkiezingen werd ook in 2014 gedaan, maar toen lagen de gemiddelde kosten nog een stuk lager: 3,33 euro per kiesgerechtigde. De kosten zijn sindsdien met 134 procent gestegen. Volgens de VNG is een deel van die toename te verklaren door de inflatie, maar heeft het ook te maken met andere factoren.

Zo kost het tellen van de stemmen en het werven van vrijwilligers meer tijd dan vroeger. Daarnaast kiezen steeds meer gemeenten (55 procent) voor centraal tellen (CSO), volgens de Kiesraad. Dat houdt in dat op de verkiezingsavond alleen het aantal stemmen op de partijen wordt geteld, en dat het tellen van de stemmen op specifieke kandidaten pas de volgende dag gebeurt. Dit kost extra tijd en geld. Bovendien heeft het meest recente onderzoek een completer beeld van het totale kostenplaatje dan tien jaar geleden.