Ondanks het gedoe in Den Haag verandert er in de nieuwste zetelpeiling weinig. D66, VVD en CDA zijn ongeveer even groot en blijven op verlies, terwijl vrijwel alle constructieve oppositiepartijen het juist beter doen dan bij de verkiezingen.

Dat blijkt uit de nieuwste zetelpeiling van EenVandaag en Verian. Ook bij Forum voor Democratie (FVD) verandert weinig na het uitkomen van de Zembla-documentaire. Onrustige maand De afgelopen politieke maand gebeurde er veel in Den Haag. Toch verandert er in de nieuwste zetelpeiling weinig. De drie coalitiepartijen zijn vrijwel even groot: D66 staat op 15 zetels, het CDA en de VVD elk op 14. Voor de VVD zijn dat 2 zetels minder dan in oktober. Dat is geen significant verlies vergeleken met vorige maand, maar de dalende trend van de partij zet hiermee wel door. Een half jaar geleden, in mei, stond de partij van Dilan Yeşilgöz nog op 23 zetels.

Kritiek op ruziënde coalitie Dat weinig kiezers nu van partij wisselen, betekent niet dat de gebeurtenissen in Den Haag hen niks doen. Kiezers hebben het over 'een kleuterklas' of 'amateurisme', als ze denken aan wat er de afgelopen maand gebeurde. Maar die kritiek is niet nieuw, en kiezers voor wie dit een reden is om hun partij te verlaten, zijn al eerder overgestapt. Vergeleken met de verkiezingen staan alle coalitiepartijen op verlies. Samen komen ze nu uit op 43 zetels. Constructieve oppositie beloond De oppositiepartijen die de afgelopen tijd hebben uitgestraald dat ze op een of andere manier met het kabinet-Jetten willen samenwerken, doen het juist goed in de peiling. PRO, JA21, 50PLUS, Volt en ChristenUnie krijgen er samen 23 zetels bij vergeleken met de Tweede Kamerverkiezingen. Soms kiezen kiezers voor hen vanwege een linksere of rechtsere koers, maar veel mensen willen vooral dat er iets gebeurt. Zij zien dat samenwerking, zeker met een minderheidskabinet, noodzakelijk is en belonen partijen die daartoe bereid lijken.

PRO blijft de grootste PRO is in de peiling nog altijd de grootste met nu 29 zetels. Partijleider Jesse Klaver kreeg de afgelopen weken kritiek op de manier waarop hij zijn successen op sociale media vierde, maar zijn eigen kiezers rekenen hem dat niet aan. 97 procent van de mensen die bij de Tweede Kamerverkiezingen op zijn partij stemden, heeft vertrouwen in hem. Ook JA21 (+7 vergeleken met de verkiezingen) en 50PLUS (+5) doen het relatief goed. Bij de Tweede Kamerverkiezingen kwam de partij met 2 zetels in de Kamer, in de peiling zijn dat er nu 7. De ChristenUnie staat op 4 (+1), Volt op 3 (2 meer dan nu in de Tweede Kamer).