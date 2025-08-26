VVD verliest 8 zetels in nieuwe peiling: moet Dilan Yeşilgöz weg als lijsttrekker? Ruim helft van kiezers die VVD stemden vindt van wel

Dat blijkt uit de laatste zetelpeiling van EenVandaag en onderzoeksbureau Verian. Waar PVV en GroenLinks-PvdA een maand geleden nog gezamenlijk aan kop gingen, is de PVV met nog 2 maanden tot de verkiezingen weer de grootste partij. Sinds de eerste meting na de val van het kabinet-Schoof laten beide partijen nog geen grote krimp of groei zien.

In de afgelopen 3 maanden is de VVD gehalveerd in de zetelpeiling

VVD op dieptepunt

Met 15 zetels staat de VVD op het laagste punt in jaren. Eind 2023 zakte de partij ook kort onder de grens van 20 zetels, na onduidelijkheid over een gedoogconstructie met de PVV en een draai over de spreidingswet.

Tijdens de regeerperiode van kabinet-Schoof kwam daar weer een stijgende lijn in, maar in de afgelopen maanden belandde de partij weer in een dalende trend.

Douwe Bob en Gaza

Voor veel teleurgestelde kiezers was de rel rondom zanger Douwe Bob vorige maand al een keerpunt. Hoewel partijleider Dilan Yeşilgöz inmiddels excuses aanbood voor haar omstreden X-bericht, is dat voor veel afgehaakte VVD-stemmers te laat.

Een deel van hen heeft ook moeite met de houding van VVD in het Gaza-debat. Ook de samenwerking met de PVV zorgt nog steeds voor verdeeldheid: een deel vindt dat de VVD nooit met Wilders in zee had moeten gaan, anderen zijn er ontevreden over dat de partij weer wordt uitgesloten.