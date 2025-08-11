Excuses Dilan Yeşilgöz aan Douwe Bob komen te laat, denkt politiek commentator Joost Vullings: 'Iedereen weet: dit is onder juridische druk'

Waar draaide deze rel ook alweer om?
Douwe Bob zou eind juni optreden op een toernooi van een Joodse voetbalvereniging in Amsterdam. De zanger stond al op het podium toen hij het publiek liet weten toch niet op te treden. Hij had naar eigen zeggen een 'zionistische poster en pamfletten' op het evenement gezien. En dat zou volgens hem tegen vooraf gemaakte afspraken met organisatie zijn geweest, iets wat de voetbalvereniging overigens ontkent.
Na het afgezegde optreden sprak Yesilgöz in een bericht op X van Jodenhaat. Door de ontstane ophef werd Douwe Bob met de dood bedreigd en vluchtte hij samen met zijn gezin het land uit. Later erkende de VVD-leider in een videoboodschap dat haar tweet niet had geholpen bij het voeren van een dialoog over antisemitisme. Ze bood echter geen excuses aan en bleef achter de inhoud van haar bericht staan.
Vorige week werd bekend dat Douwe Bob aangifte tegen Yesilgöz had gedaan wegens smaad, laster en belediging. Hij wilde bij de rechter afdwingen dat de politica de tweet zou verwijderen en een rectificatie zou plaatsen. Maar nu zij toch haar excuses heeft aangeboden heeft de zanger de zaak tegen haar ingetrokken.