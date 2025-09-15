Bijna niemand merkt dat beleid kabinet voor meer koopkracht heeft gezorgd: 'Stilstaan, niet handelen'

Morgen, op Prinsjesdag, komt de regering met de financiële plannen voor komend jaar. Maar de verwachtingen zijn erg laag, blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 25.000 leden van het Opiniepanel. Drie kwart (77 procent) zegt dat het, inmiddels demissionaire, kabinet-Schoof geen maatregelen heeft genomen die hun financiële situatie verbeterden.

Geld voor andere zaken

Het kabinet presenteerde op 13 september vorig jaar het regeerprogramma. Maar dat het kabinet pas een jaar bezig is met hun plannen, noemt bijna niemand als verklaring. Wat wel wordt gezegd, is dat het kabinet vooral geld heeft uitgegeven aan zaken die Nederlanders niet in hun portemonnee voelen. Vooral de EU, asielzoekers, de oorlog in Oekraïne en Defensie worden vaak genoemd. "Daardoor is het geld voor de Nederlanders op."

Wat nog vaker wordt genoemd is het feit dat het kabinet, in de ogen van mensen, überhaupt heel weinig beleid heeft gemaakt. Ze waren vooral bezig met zichzelf. "Een kabinet van stilstaan, niet handelen, maar wel praten en ruziemaken," vertelt iemand die op de VVD heeft gestemd.