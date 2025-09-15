Bijna niemand merkt dat beleid kabinet voor meer koopkracht heeft gezorgd: 'Stilstaan, niet handelen'
Bijna niemand (5 procent) zegt dat het kabinet-Schoof, beleid heeft gemaakt waardoor ze er financieel op vooruitgingen. De verwachting voor komende tijd is ook laag: slechts 8 procent denkt dat het kabinet nog iets positiefs gaat doen voor de portemonnee.
Morgen, op Prinsjesdag, komt de regering met de financiële plannen voor komend jaar. Maar de verwachtingen zijn erg laag, blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 25.000 leden van het Opiniepanel. Drie kwart (77 procent) zegt dat het, inmiddels demissionaire, kabinet-Schoof geen maatregelen heeft genomen die hun financiële situatie verbeterden.
Geld voor andere zaken
Het kabinet presenteerde op 13 september vorig jaar het regeerprogramma. Maar dat het kabinet pas een jaar bezig is met hun plannen, noemt bijna niemand als verklaring. Wat wel wordt gezegd, is dat het kabinet vooral geld heeft uitgegeven aan zaken die Nederlanders niet in hun portemonnee voelen. Vooral de EU, asielzoekers, de oorlog in Oekraïne en Defensie worden vaak genoemd. "Daardoor is het geld voor de Nederlanders op."
Wat nog vaker wordt genoemd is het feit dat het kabinet, in de ogen van mensen, überhaupt heel weinig beleid heeft gemaakt. Ze waren vooral bezig met zichzelf. "Een kabinet van stilstaan, niet handelen, maar wel praten en ruziemaken," vertelt iemand die op de VVD heeft gestemd.
'Niet veel te verwachten'
Ook over de toekomstige plannen zijn mensen sceptisch, omdat het kabinet demissionair is en slechts 32 zetels in de Tweede Kamer heeft. We hoeven daarom niet veel van te verwachten voor de portemonnee, zeggen deelnemers.
En ook hier komen de onderlinge verhoudingen weer terug. "Ik verwacht niet dat dit kabinet nog iets voor elkaar krijgt. Dat is de afgelopen periode, toen ze nog allemaal bij elkaar waren, al amper gelukt. Waarom zou dat nu ineens wel gaan? Het enige wat ze nog echt kunnen regelen, is het verder afbreken van het vertrouwen in de politiek", vertelt een Partij voor de Dieren-stemmer.
Laagste vertrouwen ooit
Het vertrouwen in de politiek is met 15 procent op een absoluut dieptepunt. De meesten van hen hebben enigszins vertrouwen en slechts 2 procent heeft veel vertrouwen in de landelijke politiek.
Ook het vertrouwen in het kabinet is nog nooit zo laag geweest als nu. EenVandaag peilt dit al bijna 20 jaar, sinds het kabinet-Balkenende IV. Slechts 1 op de 10 mensen (10 procent) heeft vertrouwen in het demissionaire kabinet-Schoof. Andere demissionaire kabinetten stonden er beter op.
Onduidelijkheid nieuw beleid
Tegelijkertijd hebben de meeste mensen (62 procent) het gevoel dat de economie er redelijk goed voor staat. Maar dat is volgens velen eerder ondanks dan dankzij de politiek.
Ondanks de stand van de economie, maakt ongeveer de helft (52 procent) zich zorgen over de gevolgen van de politieke situatie voor hun financiën. Vooral mensen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn, alleenstaande ouders, ondernemers en zelfstandigen zijn bezorgd. Mensen weten niet waar ze aan toe zijn en wat er komt. Die onduidelijkheid over nieuw beleid, leidt tot onrust en zorgen.