Onderhandelingen over Miljoenennota zijn begonnen: 4 vragen aan politiek commentator Joost Vullings
De besprekingen over de begroting van volgend jaar zijn van start gegaan. Op Prinsjesdag wordt de Miljoenennota gepresenteerd en horen we wat de nieuwe plannen zijn. Politiek commentator Joost Vullings legt uit wat we kunnen verwachten.
Het demissionaire kabinet is vandaag begonnen met de besprekingen over de begroting en op Prinsjesdag horen we met welke plannen het kabinet komt. Joost Vulling legt uit wat we precies kunnen verwachten en of dit voor minister Heinen een uitdaging zal worden.
1. Het gaat om de begroting van een demissionair kabinet, wat stelt dat nog voor?
Volgens politiek commentator Joost Vullings stelt het minder voor dan normaal. "Als een kabinet nog missionair is kunnen ze grote nieuwe investeringen en bezuinigingen aankondigen. Nu moeten ze 'op de winkel passen', maar er zijn altijd wel vlekjes die weggewerkt moeten worden en zo'n vlekje kan ingewikkeld zijn. Het speelveld ziet er op dit moment redelijk rustig uit."
2. De onderhandelingen over de vorige Miljoenennota en die over de Voorjaarsnota ontaardden in totale chaos. Kunnen we dat opnieuw verwachten?
Vullings: "Minister Heinen denkt vooral: ik heb geen zin meer in een nachtelijk circus op mijn ministerie. De coalitiepartijen denken: we kunnen wel als coalitie tot diep in de nacht ruziemaken over deze begroting, maar we hebben als coalitie geen meerderheid in de Tweede Kamer, want de PVV is er tussenuit gepiept. Ze zijn overgeleverd aan de nukken van de oppositie, dus willen ze het met zijn drieën vooral makkelijk houden."
Volgens hem wordt het dus voor minister van Financiën Heinen makkelijker met drie partijen. Aan de andere kant wordt er een Miljoenennota gepresenteerd met Prinsjesdag, maar hebben we geen idee waar we mee eindigen. "We beginnen met de behandeling van de begroting met de oude Tweede Kamer."
"Maar op 29 oktober gaan we naar de stembus en kan er een hele nieuwe Tweede Kamer gekozen worden", gaat hij verder. "Zij kunnen dan in één keer de begroting die met Prinsjesdag is gepresenteerd helemaal omgooien. Als de formerende partijen elkaar snel vinden, kunnen ze dus fors ingrijpen bij de begroting."
3. Wat kunnen we nog verwachten van dit demissionaire kabinet?
Minister Heinen wil vooral dat die middeninkomens erop vooruitgaan. Daarnaast benadrukt hij ook het belang van de stijging van de koopkracht. Volgens Vullings zien de koopkrachtplaatjes er redelijk positief uit. "Alles is erop gericht om die belastingkorting voor minimaal een jaar te houden. Na een jaar is de huidige situatie anders en kan een ander kabinet het oplossen."
Een van de onderwerpen waar nog over gepraat moet worden zijn de accijnskortingen. De korting op brandstof loopt op 1 januari 2026 af. Volgens Vullings willen de partijen dat 'vlekje' nog wegwerken. "Je wil in aanloop naar de verkiezingen natuurlijk niet zeggen: 'Beste automobilisten, per 1 januari wordt de benzine fors duurder.' De coalitiepartijen BBB en NSC zien dat niet zitten en willen dit graag oplossen."
4. Defensie krijgt ook nog extra geld, wordt dat een probleem?
Vullings: "Defensie is helemaal gedekt, dat is het probleem niet. De huurtoeslag is nog wel een probleem, want de huurbevriezing ging natuurlijk niet door. Dat betekent een strop voor de schatkist. Daar moet nog een half miljard euro voor worden gevonden."
Dat is volgens de politiek commentator 'nog wel een grote opdracht' voor Heinen. De oppositie wil niet bezuinigen op het onderwijs. Dus dat moet ook nog worden weggepoetst. De coalitie had al veel geld uitgetrokken voor defensie, maar dat is een probleem voor een volgend kabinet. Zij laten dat nog even rusten."