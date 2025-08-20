Onderhandelingen over Miljoenennota zijn begonnen: 4 vragen aan politiek commentator Joost Vullings

Het demissionaire kabinet is vandaag begonnen met de besprekingen over de begroting en op Prinsjesdag horen we met welke plannen het kabinet komt. Joost Vulling legt uit wat we precies kunnen verwachten en of dit voor minister Heinen een uitdaging zal worden.

1. Het gaat om de begroting van een demissionair kabinet, wat stelt dat nog voor?

Volgens politiek commentator Joost Vullings stelt het minder voor dan normaal. "Als een kabinet nog missionair is kunnen ze grote nieuwe investeringen en bezuinigingen aankondigen. Nu moeten ze 'op de winkel passen', maar er zijn altijd wel vlekjes die weggewerkt moeten worden en zo'n vlekje kan ingewikkeld zijn. Het speelveld ziet er op dit moment redelijk rustig uit."

2. De onderhandelingen over de vorige Miljoenennota en die over de Voorjaarsnota ontaardden in totale chaos. Kunnen we dat opnieuw verwachten?

Vullings: "Minister Heinen denkt vooral: ik heb geen zin meer in een nachtelijk circus op mijn ministerie. De coalitiepartijen denken: we kunnen wel als coalitie tot diep in de nacht ruziemaken over deze begroting, maar we hebben als coalitie geen meerderheid in de Tweede Kamer, want de PVV is er tussenuit gepiept. Ze zijn overgeleverd aan de nukken van de oppositie, dus willen ze het met zijn drieën vooral makkelijk houden."

Volgens hem wordt het dus voor minister van Financiën Heinen makkelijker met drie partijen. Aan de andere kant wordt er een Miljoenennota gepresenteerd met Prinsjesdag, maar hebben we geen idee waar we mee eindigen. "We beginnen met de behandeling van de begroting met de oude Tweede Kamer."

"Maar op 29 oktober gaan we naar de stembus en kan er een hele nieuwe Tweede Kamer gekozen worden", gaat hij verder. "Zij kunnen dan in één keer de begroting die met Prinsjesdag is gepresenteerd helemaal omgooien. Als de formerende partijen elkaar snel vinden, kunnen ze dus fors ingrijpen bij de begroting."