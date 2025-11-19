Bijna de helft wil Chinese webshops verbieden in Nederland, maar velen blijven er ook goedkope spullen bestellen

Door nieuwe regelgeving van de Europese Unie worden goedkopere pakketjes die van buiten de EU komen duurder. Ruim 4 op 10 mensen vinden dat dit nog een stap verder mag gaan: het moet in Nederland verboden wordt om iets bij Chinese webshops te kopen.

Dat blijkt uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel onder ruim 25.000 panelleden. De Chinese webshops waarover het in dit onderzoek gaat zijn bijvoorbeeld Shein, Temu of AliExpress. Een derde (32 procent) van de deelnemers bestelt daar wel eens spullen. 'Hoe minder troep, hoe beter' Bijna de helft (45 procent) vindt het goed dat de Europese Unie deze invoerheffing gaat invoeren. Ze vinden het bijvoorbeeld belangrijk om de eigen economie te beschermen of noemen het 'troep' dat beter buiten Europa kan blijven. "Hoe minder Chinese troep er in Europa verkocht gaat worden, hoe beter", zegt een deelnemer. Ook zeggen mensen dat wat hun betreft, de heffingen nog wel hoger zouden mogen. "Het heeft zo geen effect", denkt iemand. Maar sommigen zien het ook als een goed begin. "Het is een goede eerste stap om concurrentie eerlijker te maken, maar er zijn er meer nodig."

Duurdere producten Daarentegen vindt ruim een derde (36 procent) de invoerheffingen geen goed plan. Zij zeggen bijvoorbeeld dat vrije handel voorop moet staan, het leven nu al te duur is en het mensen die minder te besteden hebben zal treffen. "Er wordt geen rekening gehouden met armere mensen", zegt iemand. "Die kunnen die dure producten niet betalen." Er zijn ook mensen die de invoerheffingen geen goed idee vinden omdat die volgens hen de problemen door goedkope spullen uit China niet zullen oplossen. "Producten uit China blijven zo nog steeds veel goedkoper en zullen dus gewoon besteld blijven worden", legt een panellid uit. "De enige oplossing is een algeheel verbod."

Algeheel verbod? Een flinke groep is voor zo'n algeheel verbod (45 procent). Ze vinden dat Europa meer controle moet hebben op de kwaliteit en veiligheid van producten die hier worden verkocht. Daarnaast maken ze zich zorgen over de gevolgen voor het milieu en de economie. "Het is slecht voor het milieu en de arbeidsomstandigheden daar en daarnaast moeten we stimuleren en investeren in eigen producten uit Europa." 4 op de 10 (41 procent) vinden niet dat er een verbod moet komen. "Mensen moeten zelf kunnen beslissen of ze daar willen kopen", zegt een panellid. Dit zijn vooral mensen die zelf wel eens bij een winkel als Temu of Shein bestellen: van hen wil de meerderheid (77 procent) dat dit gewoon mogelijk blijft.

