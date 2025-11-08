Waarom de eerste fysieke winkel van Shein zo veel weerstand krijgt

Bij het grote publiek is Shein natuurlijk vooral bekend om zijn goedkope kleding. In Parijs opende deze week zelfs de eerste fysieke winkel van Shein en dat zorgde meteen voor veel weerstand. Ook andere Chinese webshops zoals Temu en AliExpress liggen onder vuur vanwege slechte arbeidsomstandigheden, onveilige producten en oneerlijke concurrentie.