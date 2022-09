Miljoenen mensen over de hele wereld keken vanmiddag naar de uitvaart van koningin Elizabeth. In de Holy Trinity Anglican Church in Utrecht keek deken Ruan Crew mee. "Het is op allerlei niveaus een heel vreemde dag."

"Vanuit haar geloof heeft ze de kracht gehaald om het 70 jaar vol te houden en het zo goed te doen", dat weet Crew zeker. "Haar prioriteiten waren eerst haar dienstbaarheid aan God en ten tweede aan het volk."

Ruimte voor herdenking

Het is voor de deken van de Church of England in Utrecht al met al een vreemde dag. "Voor mij persoonlijk was het iemand die ik heel mijn leven gezien en meegemaakt heb en nu ineens is ze niet meer. We verliezen niet alleen een koningin, maar ook een soort moeder of grootmoeder."

In de Utrechtse Holy Trinity Church is de afgelopen weken vaak stilgestaan bij het overlijden van Queen Elizabeth. Zo werd er een condoleanceregister neergelegd. "We hebben de ruimte genomen om haar te herdenken. In gezang, gebeden en in de preek. Ook zongen we voor het eerst 'God save the King'."

Charles nu hoofd van de kerk

Volgens Crew is Charles III helemaal klaar om de rol van zijn moeder over te nemen. Ook de Church of England heeft aan hem een goede, vindt hij. "Hij wil net als zijn moeder verbindend zijn. En hij wil niet alleen het hoofd van de christelijke kerk zijn, maar van alle geloven."

Crew zegt dat rouw en verdriet tijdens christelijke begrafenissen altijd hand in hand gaan met hoop van de opstanding en de verrijzenis van Jezus. "Zo'n kerkdienst is altijd erg formeel met veel ritueel."

'Tijdens dienst ook ruimte voor eigen gevoel'

De Engelse deken vindt dat heel mooi. "Britten gaan niet altijd even makkelijk om met gevoelens in het openbaar. Maar tijdens het formele proces is er ook ruimte om expressie te geven aan hoe je je voelt. Dat vind ik een mooie combinatie."

Dat is de laatste jaren volgens Crew steeds vaker te zien. "In het verleden was het moeilijker. In deze tijd mag het wel een beetje. Het begon met het overlijden van Diana. In die tijd heeft de koningin een grote stap genomen door te laten zien hoe zij zich voelde. Dit is een mooie nalatenschap."