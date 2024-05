Een stichting die mensen helpt met het wisselen naar een baan in de zorg boekt goede resultaten. Het initiatief wordt nu uitgebreid naar heel Nederland. "Ik sta veel liever bij mevrouw Jansen aan het bed dan de honderdste e-mail per dag te beantwoorden."

Sinds 2 jaar werkt de 48-jarige Allard Zuithof in de ouderenzorg, in een woonzorgcentrum waar veel mensen met dementie wonen. Een opmerkelijke carrièreswitch, want voorheen was Allard bezig met hele andere dingen: "Ik hinkte altijd al een beetje op twee benen. Ik heb politicologie gestudeerd en daarna in de IT-sector gewerkt, en ook in de financiële sector, bijvoorbeeld voor hedgefondsen. Maar ik heb ook lang voor mijn vader gezorgd, en voor mijn schoonvader toen het daar slecht ging."

Van finance naar zorg

Een paar jaar geleden wilde Allard uitzoeken of hij niet toch die overstap naar de zorg kon maken. Geen makkelijke beslissing, daarom zocht hij hulp bij het initiatief ZorgStart.

"ZorgStart is er voor mensen die nog niet in de zorg werken en willen ontdekken of het iets voor hen is", vertelt woordvoerder Loes Geijsen. "Ongeacht de werkervaring en ongeacht of iemand een betaalde baan heeft of een uitkering krijgt. We kijken wat er mogelijk is, en welke soort van zorgverlening bij die persoon zou passen."

'Past een baan in de zorg bij mij?'

Geïnteresseerden kunnen zich gratis aanmelden: "Ze krijgen vervolgens een online-intake, of een persoonlijk gesprek als mensen dat liever willen", vertelt Geijsen. "Daarna kunnen ze op onze site via e-learning en andere opties digitaal kennismaken met allerlei verschillende zorgberoepen."

ZorgStart wil vraag en aanbod beter verbinden: "Er heerst zoveel personeelskrapte in de zorg. Wij proberen daarom nieuwe instroom op gang te brengen voor werkgevers in verschillende regio's. Er zijn veel mensen die zich afvragen 'past een baan in de zorg misschien bij mij'?"

Uitrollen over meer provincies

"En doe je mee als organisatie, dan moet je ook banen beschikbaar hebben", vervolgt Geijsen. "Daarnaast hebben we ook matchmakers die contact met recruiters en zorginstellingen leggen om te kijken of iemand bij een bepaalde organisatie past."

"We zijn op een aantal plekken in Nederland begonnen, zoals de Gooi en Vechtstreek en sinds kort ook in Twente. Zo'n 30 procent van de mensen die zich bij ons melden, gaan ook daadwerkelijk door met een opleiding in de zorg." Inmiddels is er genoeg interesse bij werkgevers dat het programma kan worden uitgerold over meer provincies.

'We maken een grapje en dan wordt de dag toch goed'

Allard is al 2 jaar aan het werk in het woonzorgcentrum in Laren. Hij combineert zijn werk met een interne opleiding tot verpleegkundige. "Ik vind het erg leuk, het is zo'n verademing voor mij om dit nu te doen."

"Als ik 's ochtends de kamer binnenkom en iemand heeft slecht geslapen en veel gepiekerd", vertelt hij, "dan doe ik het gordijn open en zet zachtjes muziek aan op mijn telefoon. We maken een grapje en dan wordt de dag toch goed. Dat is zo ontzettend fijn."

'Het mannetje spelen kan heel leeg voelen'

Het werk in de financiële sector mist Allard niet: "Als je een tijdje het mannetje hebt gespeeld in een baan in de finance, dan kan dat op gegeven moment heel leeg voelen. Ik sta liever bij een bewoner aan het bed dan de honderdste e-mail op een dag te beantwoorden."

Financieel is Allard er wel op achteruit gegaan. "Maar dat was uiteindelijk niet doorslaggevend", vertelt hij. Hij blijft met volle inzet werken in de zorg.

Enige man in het team

Allard is niet alleen zij-instromer maar ook de enige man in zijn team. "Dat is best bijzonder, maar ook leuk. We zijn een gezellig en dynamisch team, met maar liefst 10 nationaliteiten."

Hij hoopt dat andere mensen ook enthousiast worden voor een switch naar de zorg: "Er is zo veel druk: mensen moeten langer thuisblijven en hebben vaak al veel problemen als ze in een zorginstelling komen", legt hij uit. "Het is moeilijk bij te benen als weinig mensen steeds meer werk moeten doen."