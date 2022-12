De Russen vuurden vandaag tientallen raketten op Kiev af en door het hele land viel stroom en water uit. Er wordt ook gedacht dat Rusland een nieuwe poging wil doen om Kiev in te nemen. Verslaggever Hans Jaap Melissen merkt dat veel mensen bang zijn.

Volgens Melissen werden er zo'n veertig raketten op Kiev afgeschoten vandaag, waarvan er 37 zijn neergehaald door het Oekraïense luchtafweersysteem. "Mensen vinden dat een heel goed teken", vertelt de oorlogsverslaggever. "Je ziet ook maar heel weinig mensen vertrekken vanuit Kiev."

Praktisch denken

"Men is met deze omstandigheden gaan leven", vertelt Melissen over de situatie in Oekraïne, waar hij inmiddels alweer 10 dagen verblijft. "Toen het luchtalarm vanochtend afging en je vervolgens knallen hoorde in de stad, zag je eigenlijk dat de meeste mensen niet de schuilkelder ingingen. Ze gaan door met hun leven."

Zo is ook hun instelling als het gaat om het uitvallen van stroom en water, ziet de verslaggever. "Op sommige plekken zijn de appartementen heel erg koud, en is het water uitgevallen. Vanmorgen viel bij mij ook vrij gauw het water uit toen de aanvallen begonnen. Gelukkig had ik net gedoucht", lacht hij. "Zo praktisch moet je nu denken, en zo praktisch zijn de mensen ook geworden."

Koude winter

Veel mensen hebben maar 4 uur stroom per dag, vertelt Melissen. "Ze weten ook niet altijd wanneer dat komt, dus dan moet je heel snel de nodige dingen doen op het moment dat je stroom hebt." Ook nu de winter is begonnen, moeten Oekraïeners praktisch blijven nadenken. "Er ligt sneeuw, het ijzelt en het is koud."

"Ik was vandaag bij mensen die zeiden dat als het buiten -3 graden is, het binnen hooguit 10 of 12 graden is. Dan moeten ze improviseren om dat op te lossen, zoals met dikke kleding. Als ze dan wel verwarming hebben, warmen ze het snel op. Men schippert ermee, maar iedereen die ik spreek zegt: liever dit dan dat de Russen er zijn."

Tweede poging om Kiev in te nemen

Volgens de Oekraïense opperbevelhebber, generaal Valeri Zaloezjny, bereiden de Russen een tweede poging voor om Kiev in te nemen. Dat zou ergens in maart gebeuren. Eind oktober werden 300.000 reservisten en ex-militairen naar het front gestuurd en dat merkt Oekraïne.

"Ze zijn misschien niet zo goed uitgerust, maar vormen toch een probleem voor ons", zegt de generaal. Hij schat dat de Russen zo'n 1,2 tot 1,5 miljoen mensen als reserve hebben.

'Ook die kunnen verjaagd worden'

"Mensen zijn wel degelijk bang dat de Russen een nieuwe poging doen", vertelt oorlogsverslaggever Melissen. "Ik was vandaag nog in Boetsja, waar honderden mensen zijn vermoord door de Russen. Mensen zijn daar echt bang dat de Russen terugkeren."

"Er is ook veel angst, omdat er Russische troepen in Wit-Rusland zijn. Mensen zijn bang dat Wit-Rusland ook mee gaat doen aan de oorlog", zegt hij. "Maar er zijn ook heel veel mensen die een positieve instelling hebben en overtuigd zijn dat ook die troepen weer verjaagd kunnen worden."