Hij is een van de gezichten in de strijd tegen corona, werd vaste gast aan de talkshow-tafels en schroomde niet om kritiek te leveren op het coronabeleid. En nu wordt baas van het Erasmus MC Ernst Kuipers genoemd als opvolger van Hugo de Jonge.

Of hij de nieuwe minister van Volksgezondheid wordt? Ernst Kuipers (62) 'kan er niks over zeggen'. Maar zou hij in de schoenen van Hugo de Jonge willen staan? "Niet in de letterlijke", grapt hij. Waarna hij herhaalt dat 'hij er niks over kan zeggen'. Maar rondzoemen doet zijn naam zeker, in Den Haag en op tal van wensenlijstjes van ministersposten.

'Vader was erop tegen'

De van origine maag-darm-leverarts werd bijna 9 jaar geleden voorzitter van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC in Rotterdam. "Mijn vader was huisarts en toen ik geneeskunde ging studeren, was hij daar in eerste instantie ontzettend op tegen", vertelt Kuipers.

"Omdat hij dacht: het is hard werken, nachtdiensten, etcetera. Daar was moeilijk doorheen te komen. Tot het moment dat ik hem vroeg wat hij zou doen als hij opnieuw mocht studeren. Dat was toch geneeskunde, dus toen was het klaar met de discussie."

Kuipers wil niet zeggen of hij de opvolger wordt van Hugo de Jonge

Spreiding van patiënten

Kuipers is ook voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. In die hoedanigheid was hij - tijdens het hoogtepunt van de coronapandemie - de man achter de spreiding van coronapatiënten over de Nederlandse ziekenhuizen.

Iets waardoor vermoedelijk Italiaanse toestanden zijn voorkomen. "Absoluut, zonder dat was het niet gelukt", stelt hij. "Ook andere landen volgden ons voorbeeld."

Opmars omikron

De ziekenhuisbaas kijkt net als velen met argusogen naar de opmars van de omikron-variant. Het RIVM waarschuwde voor wel 4.000 patiënten op de intensive care als we niks doen.

"Van die prognoses schrik je enorm. Dan gaat het op een gegeven moment om tussen de 150 en 300 nieuwe ic-opnames per dag. Dan is helemaal niet de vraag: kun je 1.300, 1.400 of 2.000 ic-bedden vrijmaken? Bij dat soort opnames per dag en mensen die er gemiddeld meer dan twee weken liggen. 150 extra ic-bedden geven je dan 12 tot 24 uur respijt en dan lig je weer vol."

Ernst Kuipers vindt dat er sneller geboosterd moet worden.

Boosten moet sneller

Afgelopen week ging Kuipers naar Den Haag om samen met Jaap van Dissel van het RIVM de Tweede Kamer te informeren over de stand van zaken rondom corona. En niet verrassend was ook zijn boodschap: het boosten moet sneller.

"Ik denk dat het tempo nog verder omhoog moet. Het interval waarop we ons richten om die boostering te doen, moeten we zoveel mogelijk verkorten. Tot nu toe was de gedachte tot en met de derde week van januari. De vraag is kan dat ook sneller?"

Klaar voor 7 januari kan

Niet voor niets bood hij eerder al zijn hulp aan. "De ziekenhuizen kunnen extra inspringen en hebben ook gezegd: 'Zeg maar wat we moeten doen en dan helpen we je'."

Als het kan, wil hij dat Nederland voor 7 januari klaar is met boosten. Volgens hem moet dat kunnen, ervan uitgaande dat ook met de feestdagen met man en macht wordt doorgeprikt. "Als je iedereen inzet, dan kan dat."

Corona blijvend

Volgens Kuipers moeten we rekening houden met het feit dat corona blijvend is. "We zullen blijvend extra capaciteit nodig hebben in de ziekenhuizen. Blijvend, maar waarschijnlijk periodiek inzetbaar, met pieken en dalen. Als die capaciteit in het dal van COVID niet nodig is, heb je die nodig voor de reguliere zorg."

Zitten we dan volgend najaar weer met een opleving van het virus? Het zou zomaar kunnen, zegt Kuipers. "De grote vraag is: keert het terug of krijg je langzamerhand steeds meer een wat dempend effect? Het zou kunnen dat we door de introductie van nieuwe varianten telkens ontsnapping hebben aan de immuniteit en toch weer grote ziekteaantallen krijgen. Daar moeten we op voorbereid zijn."