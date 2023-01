Ze wordt vandaag ingestemd als de nieuwe fractievoorzitter van de ChristenUnie: Mirjam Bikker. Wie is de nieuwe opvolger van Gert-Jan Segers? En wat verandert dit voor de coalitie? We vroegen het politiek verslaggever Joost Vullings.

1. Bikker wordt een ervaren politicus genoemd. Wat heeft ze hiervoor gedaan?

"Bikker is actief geweest in de lokale politiek in Utrecht als raadslid en fractievoorzitter. Daarna was ze medewerker bij de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie, en dan snap je wel goed hoe de Tweede Kamer en de politiek in elkaar zitten. En voordat ze Tweede Kamerlid werd in 2021, was ze fractievoorzitter in de Eerste Kamer."

"Als je haar tegenkomt, merk je dat ze een heel scherp iemand is. Ze is een adequaat persoon. Ze weet wat ze wil, ze durft dingen te zeggen en ze kan heel goed formuleren. Ook weet ze goed waar ze zelf voor staat en waar de partij voor staat. Ze is wel een politiek talent."

"Ze is pas kort in de Kamer, dus van buiten voelt het als heel snel dat ze fractievoorzitter wordt. Maar als je haar kent, vind je dat niet gek."

2. Waarmee heeft ze zich geprofileerd in de Tweede Kamer?

"Vorig jaar was Mirjam Bikker veel te zien in de corona-debatten, als het ging om de 2G-discussie. Daar had de ChristenUnie heel veel moeite mee en ze heeft zich daar met hand en tand tegen verzet. Ze ging tegen het kabinet en de coalitie in, en dan zie je dus wel waardering voor haar."

"Het is duidelijk voor andere politici dat je goed zaken met haar kunt doen. Ze gebruikt geen trucjes, heeft niks achter de elleboog. Ze is gewoon straight to the point, geen fratsen."

"En inhoudelijk vindt iedereen haar ook sterk. Het is iemand die heel goed kan debatteren, die heel gepassioneerd is over de rechtstaat en democratie."

3. Gaat ze de koers van de partij enigszins veranderen?

"Het is nu nog moeilijk om te zeggen of ze er op bepaalde punten anders instaat dan haar voorganger, Gert-Jan Segers. Wat ik wel kan zeggen is dat ze gebonden is aan een coalitieakkoord. Als ze een andere kant op wil als partij, komt ze nu in de problemen. Dat zou dan moeten bij nieuwe Tweede Kamerverkiezingen."

"Formeel is ze daar natuurlijk nog geen lijsttrekker voor, want dat kan altijd nog iemand anders worden. Maar als je Carola Schouten hierover hoort, spreekt daar geen ambitie uit om lijsttrekker te worden."

4. Wat betekent deze verandering voor de verhoudingen binnen de coalitie?

"De geluiden die ik opvang in de coalitie zijn dat het heel erg jammer is dat Segers weggaat. Ze kennen hem goed en weten wat ze aan hem hebben. Dat is voor die vier fractievoorzitters natuurlijk hartstikke belangrijk. Als die het niet goed met elkaar kunnen vinden, wordt het heel ingewikkeld. Dus het is heel spannend als er eentje daarvan vertrekt."

"Maar als je ze dan vraagt of ze het zien zitten met Mirjam Bikker, dan hebben ze er wel vertrouwen in. Buiten de fractievoorzitters hadden de vice-fractievoorzitters, waar Bikker er eentje van was, ook contact met elkaar. In die contacten wordt zij ook heel erg gewaardeerd. Ze hebben een hoge pet op van haar."

"Een risico is dat Bikker niet bij de formatie aanwezig was. Natuurlijk heeft ze Segers geholpen, maar ze heeft niet in het zaaltje gezeten. Het is de vraag of Bikker dezelfde invulling aan de gemaakte afspraken geeft als haar voorganger. Wil ze niet om zichzelf te profileren er wat harder ingaan? Dat is altijd het risico met nieuwe mensen."

"De fractievoorzitters moeten elkaar toch weer even leren kennen. En de eerste grote test komt als er druk op komt te staan. Hoe wordt het als iets moeilijks zich aandient? De asielcrisis ligt altijd gevoelig, en stikstof ook."

5. Gaat dit nog invloed hebben op de Provinciale Statenverkiezingen in maart?

"Het is nog maar de vraag of het slimmer is om zo'n wissel voor of na de verkiezingen te doen. Als je het erna doet, dan heb je nog wat aan het merk 'Gert-Jan Segers', dat breed gewaardeerd wordt. Maar aan de andere kant, door deze overdracht hebben we het wel al 3 dagen over de ChristenUnie. Iedereen denkt: wie is die vrouw? Misschien geeft dat wel een extra zetje."

"In eerste instantie zal ze vaker aan interviews meewerken, want mensen moeten je gezicht leren kennen. Het is belangrijk dat mensen weten wie je bent en er idealiter een positief gevoel bij hebben. Ze zal veel aan haar naamsbekendheid gaan werken, en dan zijn de verkiezingen wel handig. Of het de partij ook echt gaat helpen, moet dan nog blijken."