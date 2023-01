ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers is altijd populair gebleven onder zijn kiezers, ondanks de ontevredenheid over het kabinet-Rutte IV. Het vertrekkende Kamerlid onderscheidt zich daarmee in positieve zin van de leiders van de 3 andere coalitiepartijen.

Segers maakte vandaag bekend dat hij stopt als leider van de ChristenUnie en Tweede Kamer verlaat. Aan de partijleden schrijft hij dat zijn baan veel van het gezin en de omgeving vraagt en dat bij leiderschap het inzicht hoort 'dat die rol tijdelijk is'. Kamerlid Mirjam Bikker volgt hem op als fractievoorzitter en politiek leider.

Veel vertrouwen in Segers

Ondanks onvrede over het huidige kabinet heeft Segers het afgelopen jaar relatief weinig aan populariteit ingeboet. Dit in tegenstelling tot de 3 andere partijleiders binnen de coalitie, Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66) en Wopke Hoekstra (CDA).

Bij de start van het kabinet-Rutte IV, een jaar geleden, had 91 procent van de ChristenUnie-stemmers vertrouwen in hem als leider. In het meest recente onderzoek onder de kiezers, op Prinsjesdag, was dat nog 80 procent.

Zoveel vertrouwen hebben ChristenUnie-stemmers in Segers.

'Integer en betrouwbaar'

Uit eerdere onderzoeken blijkt dat ChristenUnie-stemmers Segers alom prijzen om zijn integriteit en betrouwbaarheid, en dat ze het waarderen dat hij open communiceert wanneer de partij een punt moet inleveren.

Ook buiten zijn eigen partij wordt er positief naar Segers gekeken. Kiezers van andere partijen noemen de leider van de kleinste regeringspartij sympathiek, intelligent en iemand die zich met betrokkenheid inzet.

Populairste coalitieleider

Hoewel de populariteit van Segers sinds de asielcrisis van afgelopen zomer iets gedaald is, scoort hij nog altijd heel hoog vergeleken met de andere 3 coalitieleiders. Zo is het vertrouwen dat VVD-kiezers hebben in Rutte sinds de start van het kabinet afgenomen van 81 procent tot 60 procent op Prinsjesdag.

Het vertrouwen in de leiders van de vier coalitiepartijen.

Het vertrouwen in D66-leider Kaag en CDA-voorman Hoekstra onder de eigen achterban was voor de start van 'Rutte IV' al flink afgenomen en zakte het afgelopen jaar verder tot 54 en respectievelijk 42 procent.

CU-stemmers zeer negatief over kabinet

Het vertrouwen dat ChristenUnie-stemmers hebben in Segers staat in schril contrast tot het vertrouwen dat ze hebben in het kabinet. Al bij het aantreden was dat met 36 procent opvallend laag. Inmiddels is dat nog iets verder gezakt: na een jaar regeren geloven nog maar 3 op de 10 (30 procent) ChristenUnie-stemmers dat de huidige regering het goed doet.

Veel stemmers storen zich aan het gebrek aan oplossingen voor problemen en hekelen de omgang met burgers en van politici onderling. Ook missen ze de christelijke waarden. De uitgestelde gezinshereniging als oplossing voor de asielcrisis is daar een goed voorbeeld van, al waren kiezers milder dan de toen protesterende ChristenUnie-leden.

Geen zetelverlies ChristenUnie

Toch is de ChristenUnie de enige coalitiepartij die na een jaar regeren niet is afgerekend op deelname aan het kabinet. Waar VVD, D66 en CDA alledrie op verlies staan in de zetelpeiling, blijft de kleine christelijke partij al het hele jaar stabiel.

Zoveel zetels haalt de ChristenUnie in de zetelpeiling.

ChristenUnie staat nu op 5 zetels, evenveel als ze bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 haalden. Ter vergelijking: het CDA heeft sinds de laatste stembusgang 6 zetels verloren, de VVD 7 en D66 moet het met maar liefst 10 zetels minder doen.