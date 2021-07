Wibra mag hun personeel uren laten inhalen die ze vanwege de lockdown niet hebben gewerkt. Dat oordeelde de rechter maandag. Werknemer Jolanda Vullings begrijpt niets van de uitspraak: "Ik word nu dubbel gepakt."

"Ik vind het een teleurstellende uitspraak. De verbazing onder mijn collega's is ook enorm", vertelt Jolanda. Ze werkt al 20 jaar bij winkelketen Wibra op een contract van 20 uur. In de lockdown moest ze daar 7 uur van inleveren. En die uren moet ze nu de winkel weer open is 'gratis' inhalen.

Klachten bij vakbond

Tientallen klachten kwamen er tijdens de lockdown bij vakbond FNV binnen. Werknemers van onder meer Wibra gaven aan dat hun werkgever hen verplichtte minder te werken. Die uren moesten ze vervolgens onbetaald inzetten, zodra de winkels weer open mochten.

Vakbond FNV spande daarop in mei een rechtszaak aan. Zij wilden voorkomen dat het personeel de dupe werd van de coronamaatregelen door de uren in te moeten halen. Ook zou Wibra volgens hen juist profijt hebben van miljoenen euro's aan coronasteun van de overheid door hun werknemers de gemiste uren 'gratis' in te laten halen.

'Wibra houdt zich aan cao'

Maar de rechter oordeelde maandag dat de winkelketen zich houdt aan afspraken binnen de cao. Het gebruik van plus-en-minuren zou in lijn zijn met wat vanuit de cao is toegestaan. Ook heeft Wibra de coronasteun volgens de rechter gebruikt voor het uitbetalen van hun werknemers.

De FNV maakt dus onterecht het verwijt dat Wibra zich niet aan de regels houdt, vindt de rechter. En dus mag Wibra hun werknemers uren in laten halen. Dat gebeurt volgens de rechter 'in goed overleg met de werknemers'. Ook zouden er grenzen zijn aan het maximaal aantal uren dat ingehaald moet worden.

Dubbel inleveren

"Je hebt momenten dat het echt rustiger is in de winkel, daar is deze regeling voor bedoeld. Maar niet voor de pandemie, dat is echt uitzonderlijk. Ik snap ook niet dat de rechter niet gekeken heeft naar de uitzonderlijke situatie waarin we zitten", zegt Jolanda.

"Ik word dubbel gepakt, omdat ik dubbel moet inleveren. Ik betaal mee aan de staatssteun, maar moet ook de rekening betalen voor de uren die ze hebben ingehouden. Ik zou mijn plus-uren gebruiken in de zomervakantie met mijn dochter, maar nu ben ik een deel van die uren kwijt."

Bekijk ook Grote winkelketens laten medewerkers niet-gewerkte uren inhalen ondanks overheidssteun

Buffer kwijt

De verbazing is ook groot onder haar collega's, vertelt ze. "Die zijn ook niet blij; iedereen is verontwaardig over de uitspraak. Ze vinden het gewoon echt niet kunnen."

"Ik heb collega's die een buffertje hebben aangemaakt door heel veel uren te werken. Maar doordat ze die uren nu moesten inleveren, zijn ze dat buffertje kwijtgeraakt." Zelf moest Jolanda van haar 160 opgespaarde uren, er 108 tijdens de lockdown inleveren.

'Wees een goede werkgever'

"Ik snap dat Wibra er ook niet voor gekozen heeft, maar ze heeft genoeg aanspraak gemaakt op een financiële tegemoetkoming van de overheid. Wij hebben als personeel ook niet geklaagd in de lockdown en ons steentje bijgedragen in coronatijd. Wat kun je nog meer van je personeel verlangen? Wees een goede werkgever en scheld alles kwijt", vindt Jolanda.

De winkelketen zegt in gesprek te gaan met de werknemers om alsnog een deel van de opgebouwde min-uren kwijt te schelden. "Dat zal gebeuren in goed overleg met de ondernemingsraad," schrijven ze in een persbericht. "We hebben geen FNV nodig om dat te doen." De winkelketen spreekt van een 'haatcampagne' van FNV, die 'de organisatie en de medewerkers ernstig heeft beschadigd'. Wij nemen dat de FNV zeer kwalijk."