Bijna alle stemmen zijn geteld en de formatie van een nieuw kabinet begint binnenkort. Welke partijen zie jij het liefst in de volgende regering? Maak hier je eigen coalitie en bekijk hoeveel zetels die in de nieuwe Tweede Kamer haalt.

Om tot een meerderheidscoalitie te komen zijn minimaal 76 zetels nodig. Daar zijn met deze uitslag minimaal drie partijen voor nodig. Grote vraag is of het Geert Wilders gaat lukken om er in de onderhandelingen uit te komen, waarbij hij in eerste instantie zal kijken naar de VVD, NSC en BBB. Maar een minderheidscoalitie kan natuurlijk ook.

Maak je eigen coalitie

In de grafiek hieronder kun je zelf partijen selecteren om te zien hoeveel zetels die samen halen en of die combinatie op een meerderheid kan rekenen in de Tweede Kamer. De grafiek is gebaseerd op de laatste prognose van het ANP en wordt aangepast zodra er een update van het persbureau is.