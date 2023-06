Steeds meer mensen krijgen last van hartfalen. En over die aandoening weten we veel te weinig, zeggen artsen, cardiologen en de patiëntenvereniging. "1 op de 5 kan niet adequaat verwoorden wat hartfalen is."

Bijna 240.000 mensen in Nederland leven met de diagnose hartfalen en volgens de Hartstichting neemt dit aantal door de vergrijzing rap toe: tot 342.000 in 2030. Daarnaast heeft een kwart miljoen mensen hartfalen zonder dat ze het zelf weten. Hartfalen heeft een slechtere prognose dan de meeste vormen van kanker.

Onwetendheid

En dus moeten we daar meer over weten, vinden huisartsen, cardiologen en de patiëntenvereniging. Daarom startte 1 mei het 'Deltaplan Hartfalen' dat hartfalenzorg op de kaart moet zetten en verbeteren.

Volgens cardioloog in het UMCG Jozine ter Maaten, ook projectleider van het DCVA Deltaplan Hartfalen is er veel onwetendheid over hartfalen. "Mensen lopen rond met hartfalen zonder dat ze het weten. En het gaat echt niet alleen om oude mensen, ook om jonge mensen."

Overbelaste zorg

Er zijn verschillen tussen de oorzaak van hartfalen bij mannen en vrouwen. Bij mannen ligt er eerder een hartinfarct aan ten grondslag en bij vrouwen kan het komen door een te hoge bloeddruk.

Volgens Ter Maaten is hartfalen een groot maatschappelijk probleem. "We zien in de praktijk dat hartfalen steeds vaker voorkomt, maar daarnaast liggen ziekenhuisbedden vol en wordt ons zorgsysteem overbelast."

Aandacht vragen

En dus is er een deltaplan opgesteld wat bekendheid over hartfalen moet vergroten. Dat staat nog in de kinderschoenen. "Het Deltaplan houdt in dat we met cardiologen, geriaters, verpleegkundigen, patiëntenvertegenwoordigers heel veel aandacht aan hartfalen besteden."

"We willen een groot overzicht maken van wat er allemaal gebeurt in het land aan bijvoorbeeld onderzoek en landelijke samenwerkingen, maar we gaan ook een publiekscampagne starten zodat mensen hartfalen beter herkennen en hoe je hartfalen kunt voorkomen", vertelt Ter Maaten.

Geld nodig

Zo'n 55 procent van de mensen met hartfalen komt al binnen vijf jaar te overlijden. Ter Maaten denkt dat het percentage met het Deltaplan fors naar beneden kan. "Hartfalen is een ziektebeeld waar we veel kunnen bereiken. Er moet onderzoek komen naar nieuwe medicijnen, en vooral ook individualisatie van medicijnen. Mannen en vrouwen krijgen nu dezelfde dosis, het zou best kunnen dat daar verschil in moet zitten."

De cardioloog hoopt dus dat er geld beschikbaar komt voor de aanpak van hartfalen. "Hartfalen moet ook politiek gezien op de kaart komen te staan."