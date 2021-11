"Flevoland is het grootste stuk land ter wereld gecreëerd door de mens zelf." Dat zei tv-presentator Tom Waes in zijn programma Reizen Waes. Het klopt niet alleen, Nederland blijkt ook een van de weinige landen die een perfecte polder kan aanleggen.

"De Flevopolders zijn, met meer dan 2000 vierkante kilometer, voor zover ik weet de grootste in de wereld", zegt hoogleraar Waterbouw aan de TU Delft Bas Jonkman. "Er zijn ook andere grote landwinningen gedaan, denk aan het vliegveld van Hongkong, of de Palmeilanden in Dubai, maar die zijn toch ordes kleiner dan de Flevopolders."

Opspuiten of droogpompen

Met Flevoland pakte Nederland het groots aan, vertelt Jonkman. "Destijds was het een groot doel: een heel nieuwe provincie, met nieuwe landbouwgrond. De meeste landaanwinningen hebben een lokaler, kleiner doel: denk aan de aanleg van een nieuw stadsdeel, of een vliegveld."

Flevoland ontstond door de drooglegging van delen van de voormalige Zuiderzee. Nu wordt er vooral gebruik gemaakt van opspuiten, zoals gebeurde bij de Maasvlakte. Het Nederlandse bedrijf Van Oord is daarin gespecialiseerd. "Je maakt dan gebruik van natuurlijke grondstoffen, vooral zand", vertelt woordvoerder Robert de Bruin.

Bekijk ook Landelijk en lokaal bestuur ruziën over woningnood, Kamer wil dat minister Utrecht dwingt woningen te bouwen in de polder

Dubai

"Dat haal je op op zee, breng je aan op de zeebodem, en dat haal je omhoog om zo nieuw land te creëren. Dat is heel aantrekkelijk voor landen, vooral als 't gaat om stedelijke ontwikkeling."

Van Oord deed dat al over de hele wereld: "Denk aan grote projecten als de stadsuitbreiding van Singapore, de aanleg van de luchthaven van Hongkong, van 1200 hectare aan zee", zegt Robert de Bruin van Van Oord. "Maar we zijn vooral bekend geworden met de projecten in Dubai: Palm Jumeirah, The World, en de haven van Dubai."

'Polders aanleggen is typisch Nederlands'

Nederland is koploper op 't gebied van waterbouw, zeggen zowel Jonkman als De Bruin. Maar hoe het in Flevoland gebeurde, komt nog maar zelden voor: dijken ergens omheen plaatsen en dan 't land erachter droogpompen.

"Het aanleggen van polders is iets typisch Nederlands", zegt Hendrik Postma, die 40 jaar bij Boskalis werkte. Boskalis is een van de grootste baggermaatschappijen ter wereld. "We zijn een van de weinige landen die op die manier nieuw land hebben gecreëerd. We zijn er heel erg aan gewend om onder de zeespiegel te wonen, en daar heeft men in het buitenland wat meer moeite mee."

Bekijk ook Hoe een lege polder in Leiden veranderde in een toplocatie voor vaccin- en medicijnontwikkeling

Nederlandse techniek in China

Toch is onlangs ook in Singapore een polder van 800 hectare aangelegd, door Boskalis. "Daar deden ze jaren aan oppervlakte-vergroting door opspuiten. Maar dit was een laaggelegen gebied, onder water, en daar heeft men voor gekozen om polder te maken mede doordat er minder zand op voorraad was en 't duur werd", zegt Hendrik Postma. "Zij zijn toen naar Nederland gekomen, om hier naar de polders te kijken, en diezelfde techniek is dus daar toegepast."

Maar kan dit in de toekomst nog wel, nu de zeespiegel stijgt? Juist wél, denkt Postma."Ik denk dat deze techniek veel kan betekenen in de toekomst. Als de zeespiegel stijgt, kun je die gebieden moeilijk ophogen. Maar je kan wel een dijk aanleggen, om mensen te beschermen tegen de stijging van het water."