Eén van de laatste onafhankelijke tv-zenders van Rusland, TV Rain, zendt nu nieuws uit vanuit Amsterdam. Dat doen ze via Youtube, want dat is één van de laatste mediaplatformen die nog niet is geblokkeerd. "Dat zou wellicht voor teveel onrust zorgen."

Veel mediapartijen zijn al lange tijd verboden in Rusland. Ook platforms zoals Twitter, LinkedIn, Instagram en Facebook zijn geblokkeerd. Youtube is nog wél vrij toegankelijk. Daar zijn twee redenen voor: de macht van Google en Russen tevreden houden.

YouTube blokkeren te tricky

"Alle entertainment en alle porno zit daar, sluiting daarvan zal de autoriteiten niet populair maken", vertelt media-ondernemer Derk Sauer. Zonder VPN kan je YouTube is Rusland gewoon nog ontvangen. Onder meer de aanhangers van oppositiepoliticus Navalny maken dagelijks kritische uitzendingen over de oorlog.

YouTube is belangrijk in Rusland, vertelt Rusland-correspondent Bosman. Dat bevestigt Marietje Schaake, werkzaam aan de Stanford University. "Je ziet dat platforms zoals Russia Today heel goede zaken doen op Youtube."

Entertainment

Maar volgens Bosman is het platform ook los van nieuwsconsumptie belangrijk: er staan ook veel films en andere entertainmentvideo's op.

Bosman denkt dat de top in het Kremlin het niet aandurft om de Russen deze zaken te ontnemen. Als Youtube geblokkeerd wordt, zou dit kunnen leiden tot grote onvrede.

Android

Daarnaast is Google, het moederbedrijf van YouTube ontzettend machtig. Google is ook de eigenaar van besturingssysteem Android, het besturingssysteem waarop veel smartphones draaien. Als Rusland Youtube blokkeert, dan zou Google weleens de Android-ondersteuning voor Russische smartphones plat kunnen leggen.

Google kan het Rusland lastig maken, als YouTube geblokkeerd zou worden. Arnoud Wokke, techjournalist bij Tweakers vertelt dat Google ervoor kan zorgen dat Android-apps op Russische telefoons niet meer werken.

Mildere stappen

"Sterker nog, dit hebben ze in februari al gedaan toen de inval in Oekraïne plaatsvond", vertelt Wokke. "De mogelijkheid om apps te kopen in de Playstore hebben ze toen stopgezet." Wokke verwacht dat Google inderdaad gebruik maakt van deze machtspositie. "Ik twijfel er niet aan dat Google dit als onderhandelingstactiek inzet."

Google heeft ook zelfs de mogelijkheid om apps op afstand te verwijderen van Russische telefoons. "Dit zou natuurlijk diep ingrijpen in het sociale leven van Russen." Maar dat Google dit snel gaat doen, is niet gezegd. Wokke verwacht dat Google eerst mildere stappen zal ondernemen, zoals het niet meer aanbieden van bepaalde nieuwe updates.