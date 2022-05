Zes Oekraïense treinstations zijn door Rusland beschoten om de levering wapens uit het Westen tegen te houden. De infrastructuur lijdt daar flink onder én ook een energievoorziening in de West-Oekraïense stad Lviv is geraakt.

"Het is een race tegen de klok, voor zowel Rusland als Oekraïne", vertelt professor Internationale Politiek, David Criekemans. Daarom krijgt het Oekraïense leger nu zwaarder geschut vanuit het Westen. Maar dat zorgt voor nieuwe problemen.

Wapens per trein

"In de 'vorige ronde' ging het om lichtere wapens", vertelt Criekemans over het Oekraïense leger. "Nu zijn ze bezig met het verkrijgen van zware tanks, bepantserde voertuigen en artilleriestukken. Dat zijn zodanig zware materialen dat die vervoerd moeten worden via de spoorwegen."

Maar de Russen zullen die spullen voor het Oekraïense leger niet zomaar per spoor aan laten komen in het oosten, zegt hij. "Want de prijs daarvan zullen de Russen direct betalen in mensenlevens." De Oekraïense spoorwegen zijn daarom het nieuwe doelwit van het Russische leger, die nu de knooppunten van het spoornetwerk aanvalt.

Strijd in het oosten

De levering van zwaardere wapens van Westerse landen aan Oekraïne heeft te maken met de aanhoudende strijd in het oosten van Oekraïne. De Russen hebben zelf nog een aantal weken nodig om het leger weer op orde te krijgen, vertelt Criekemans.

Tijd die ze niet hebben als de wapens in het oosten aankomen. "Ze weten ook dat als ze nu niet handelen, en dus niét het spoor zouden aanvallen, dan gaan die zwaardere wapens sowieso in het oosten aankomen."

Ander vervoersmiddel

Criekemans ziet weinig alternatieven om de wapens in Oekraïne te leveren. "Ik zou zeggen dat het mogelijk is, maar dan echt niet in zulke groten getale. De T-72 tanks zouden dan per stuk vervoerd moeten worden over de weg."

Ook dat vervoer brengt volgens de professor grote gevaren met zich mee. "Dan weet je nu al zeker dat je direct een doelwit bent vanuit de lucht. Dan zal lang niet alles aankomen in het oosten."

Burgerbevolking in de knel

De weg over het spoor heeft de voorkeur en dus houden de bombardementen van het spoor de komende tijd aan. "En dat gaat ook een impact hebben op de burgerbevolking. Ik heb daarom altijd mijn vraagtekens gehad bij zwaardere wapens, want dat maakt het in West-Oekraïne fundamenteel onveiliger."

Daarmee wijst hij vooral op de mogelijkheid voor burgers om het land te verlaten. Maar ook de voedselaanvoer zal niet overal meer soepel verlopen als het spoor onder vuur ligt. "De humanitaire situatie in het hele land verslechtert er nu door."

De strijd om de Donbas

De wapens moeten Oekraïeners helpen in de strijd om de Donbas. "Men zegt wel dat de strijd om de Donbas is begonnen, maar dat is eigenlijk nog niet zo. De Russen zijn alvast begonnen, maar dat is omdat ze weten welke wapens er nog aan zitten te komen."

"De strijd om de Donbas is cruciaal. Niet alleen vanwege het grondgebied, maar ook omdat het zal uitwijzen of de Westerse steun voldoende is. Niet alleen om Rusland staande te houden, maar ook om Rusland terug te dringen."

Toegang tot de zee

Beide landen willen graag de controle over het gebied in handen houden of krijgen. "Wat zeer belangrijk is, is de zoals ik het noem Odessa-corridor, dus de verbinding tussen Odessa en Mykolajiv, dat die open blijft. Dat is cruciaal", benadrukt Criekemans.

"De kans bestaat dat als de Russen de Donbas innemen, ze die nooit meer afgeven", vervolgt hij. "En daarom moet die corridor tussen die twee steden open blijven. Anders zal de rest van wat er dan overblijft van Oekraïne verarmen omdat het geen toegang heeft tot de zee."

Het einde van de oorlog

Met een belangrijke fase voor de boeg is Criekemans voorzichtig over het einde van de oorlog in Oekraïne. "Als dat misgaat met die corridor, dan heeft Rusland daarna zeker 10 à 20 jaar de tijd om de rest van Oekraïne 'binnen te halen'. Want mensen stellen geregeld de vraag: wanneer is de oorlog voorbij? Maar je moet dit echt op de veel langere termijn zien."

Criekemans houdt het voor mogelijk dat de oorlog nog jaren duurt. "Het Russische leger is een hele trage logge machine, maar ze gaan wel vooruit. Dat gebeurt wel tegen een hele hoge prijs, maar vandaar ook dat ingenomen gebied niet zomaar afgestaan zal worden. De Russen zullen dan simpelweg nog veel zwaardere wapens gaan gebruiken."