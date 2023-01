De uitstoot van vuurwerk op oudjaarsdag is even groot als de uitstoot van 7 maanden autoverkeer: een veel gebruikt argument op social media door mensen die een vuurwerkverbod willen. Het argument klopt, als je ál het gemotoriseerd verkeer meerekent.

Met 'de uitstoot van vuurwerk' wordt de uitstoot van fijnstof bedoelt. Dat komt vrij bij het afsteken van vuurwerk én bij autorijden. "Fijnstof is echt een groot probleem voor de volksgezondheid", zegt Onno van Schayck, hoogleraar preventie geneeskunde aan de Universiteit Utrecht. "Het is een van de grote problemen waar we op dit moment tegenaan lopen. Duizenden mensen overlijden vroegtijdig vanwege de blootstelling aan fijnstoot per jaar."

Schatting

Om de hoeveelheid uitstoot van vuurwerk te bepalen, gebruikt hoofd Emissieregistratie bij het RIVM Margreet van Zanten de verkoopcijfers. Al is dat natuurlijk niet helemaal waterdicht, legt ze uit.

"We baseren ons op hoeveel vuurwerk er verkocht wordt, maar het is heel lastig om in te schatten hoeveel illegaal vuurwerk er is of hoeveel vuurwerk mensen nog hebben liggen van voorgaande jaren, toen er een vuurwerkverbod was. Het is dus lastig om de exacte hoeveelheid te bepalen, dus het vergelijken met de uitstoot van autoverkeer is een schatting", houdt Van Zanten een slag om de arm.

Al het verkeer, niet alleen die van de auto

"Maar het klopt op basis van de berekeningen van de emissieregistratie dat de uitstoot van vuurwerk op oudjaarsdag net zo groot is als die van 7 maanden verkeer", zegt Van Zanten over de bewering van mensen die voor een vuurwerkverbod pleiten.

Ze benadrukt dat het gaat om ál het verkeer op de weg, dus ook de uitstoot van bestelbusjes, vrachtwagens en bussen is meegeteld. De uitspraak die het afgelopen weekend voorbijkwam op social media over de vergelijking met 7 maanden autoverkeer gaat dus nog een stapje verder.

Regen

Op de meetpunten ziet het RIVM rond de jaarwisseling 'echt een enorm hoge concentraties fijnstof' in de lucht, door het vuurwerk dat wordt afgestoken. Het hangt van het weer af hoe lang die fijnstof in de lucht blijft hangen.

"Als het heel hard waait nemen de concentraties veel sneller af", zegt Van Zanten van het RIVM. En als je heel stabiel winterweer hebt, blijft de smog door fijnstof veel langer hanger. Regen werkt als een soort stofzuiger om de lucht weer schoon te krijgen, want dan regent het allemaal uit."

Roetfilters

Verkeer stoot gedurende de afgelopen jaren wel minder fijnstof uit. In vergelijking met 1994 is de concentratie fijnstof in de lucht met gemiddeld met 25 procent gedaald. Volgens hoogleraar Onno van Schayck is door roetfilters en meer elektrische auto's al veel winst geboekt.

"Dieselauto's zijn de meest smerige auto's. We hebben gezien dat met roetfiters een duidelijk verbetering is gekomen. Het is heel belangrijk dat het verkeer zo snel mogelijk meer elektrisch wordt. Denk niet alleen aan elektrische auto's, maar ook aan elektrische brommertjes, want die hebben het probleem niet", zegt hoogleraar Van Schayck.