Het is voor vrijwilliger Geert Oost van Kamp De Beetse in Groningen een totale verrassing. Het kamp in Groningen maakt kans om een rijksmonument te worden. In het voormalige werk- en interneringskamp zaten in de Tweede Wereldoorlog 500 Joden gevangen.

In 1934 werd het kamp De Beetse opgericht, om werklozen uit het hele land naar toe te sturen. Tijdens de oorlog werd het een gevangenkamp voor Joden. Na de bevrijding zaten hier NSB-vrouwen en hun kinderen opgesloten.

Maar drie mannen teruggekeerd

"In januari 1942 werden hier 500 mannen gehuisvest", vertelt vrijwilliger Geert Oost, van de stichting die het kamp De Beetse beheert. De Joodse gevangen sliepen in de acht barakken die op het kamp stonden. Daar is nu nog één barak van over.

"In oktober 1942 zijn ze bij elkaar verzameld om uiteindelijk afgevoerd te worden naar kamp Westerbork. Vanaf Westerbork kennen de meeste mensen het verhaal wel", vertelt Oost. "Van de 500 Joden die afgevoerd werden, zijn er maar drie teruggekeerd.''

'Een totale verrassing'

Kamp De Beetse in Sellingen maakt dus nu kans om een rijksmonument te worden. ''Het was een totale verrassing, maar wel een leuke verrassing", vertelt Oost.

De overgebleven barak is volgens Oost bijzonder. "In heel Nederland is er niet zo'n barak te vinden." Het bouwwerk is nog in zeer goede staat. Dat komt doordat staatsbosbeheer het na de oorlog als kantoor gebruikte.

Herinnering levend houden

Kamp De Beetse is - in tegenstelling tot kamp Westerbork of kamp Vught - minder bekend onder Nederlanders. ''In Nederland waren er maar weinig van dit soort kampen. Dit was een vooropgezet plan natuurlijk, zodat de Joden allemaal bij elkaar verzameld waren en zo makkelijk afgevoerd konden worden naar Westerbork.''

Voor Oost is het heel belangrijk dat Kamp De Beetse een beschermde status krijgt. Op hem zelf maakt het kamp nog altijd indruk. Hij wil graag de herinnering levend houden. "En dan verplaats je je een beetje in die mensen en dan denk je te weten hoe het heeft gevoeld."

Bekendheid vergroten

Op dit moment komen er rond de 750 tot 1500 bezoekers per jaar naar Kamp De Beetse. De status van rijksmonument kan daar verandering in brengen.

''Dat hoop ik wel, want dan krijg je een soort landelijke bekendheid, en dan kom je ook op een cultureel erfgoed-plek terecht. En daar worden mensen toch nieuwsgierig van.'' De ballotagecommissie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed zal uiteindelijk over de monumentenstatus beslissen.