In de zolders achter het orgel van de Breepleinkerk in Rotterdam zaten tijdens de Tweede Wereldoorlog meerdere mensen ondergedoken. Nu de kerk verkocht wordt, is het niet zeker of de orgelzolders open blijven voor publiek.

"Jaarlijks komend duizenden kinderen kijken naar deze zolders. Deze plek vertelt aan kinderen en andere bezoekers het verhaal van de Tweede Wereldoorlog", vertelt Eric Matser, voorzitter van Stichting Schuilplaatsen Orgelzolders Rotterdam. Burgemeester Aboutaleb noemde de orgelzolders eerder 'het Achterhuis van Rotterdam'.

Ontdekt in 2006

Zeven Joodse Rotterdammers overleefden de oorlog door zich achter het orgel van een kerk te verstoppen. Ze doken maar liefst 34 maanden onder achter het orgel. Er werd zelfs een baby geboren. Pas in 2006 werden de twee zolders waar ze zich maanden hadden verstopt, ontdekt.

Orgelzolders dreigen te sluiten

Maar nu dreigen de orgelzolders te sluiten voor publiek. De zolders zijn onderdeel van de Breepleinkerk, eigendom van de Protestantse Gemeente Rotterdam Zuid. Zij hebben de kerk niet meer nodig en willen het gebouw verkopen aan de Evangelische Pinkstergemeente Levend Woord.

De nieuwe eigenaar van de kerk heeft nog niet definitief toegezegd dat de orgelzolders open kunnen blijven voor rondleidingen. Stichting Schuilplaatsen Orgelzolders Rotterdam maakt zich daarom zorgen of dit mogelijk blijft.

'De deur staat open om in gesprek te gaan'

Ook Roterodamum, het Historisch Genootschap Rotterdam, ziet de ernst van de situatie. "Nu er met de verkoop zorgen zijn over de toegankelijkheid van de orgelzolders, maken wij ons grote zorgen. We hebben een brief gestuurd aan de mogelijk nieuwe eigenaren", vertelt Frans Meijer. De reactie op de brief was dat de brief in goede orde was ontvangen.

Zowel de Levend Woord Gemeente als de Protestantse Gemeente Rotterdam Zuid stelt dat er niks aan de hand is. "De stichting mag gewoon nog gebruik blijven maken van de orgelzolders, de deur staat ook open om in gesprek te gaan", zegt de Pinkstergemeente Levend Woord.

Concrete toezeggingen

Maar dat is voor Matser en zijn stichting niet genoeg. Zij willen de garantie dat de orgelzolders openblijven. Daarom dient Eric Matser met zijn stichting komende woensdag meer dan tweeduizend handtekeningen in bij de voorzitter van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Rotterdam Zuid.

Wat ze met de petitie willen? Concrete toezeggingen over het openblijven van de orgelzolders. Dat kan de Protestantse Gemeente bijvoorbeeld doen door de stichting nu een huurcontract aan te bieden. Daar moet de volgende eigenaar zich namelijk ook aan houden.