Vrijwilligers krijgen er de laatste jaren steeds meer taken bij. Maar terwijl de werkdruk toeneemt, geven ze niet altijd hun grenzen aan. Betsy kan erover meepraten. Zij heeft een dagtaak aan haar buurtbus in Weesp.

Vergrijzing, bezuinigingen en een personeelstekort: de druk op de zorg neemt toe en dat heeft ook effect op de vele vrijwilligers in Nederland. "Als ik het niet doe, staat er niemand klaar om mij te vervangen."

Werk van een betaalde kracht

Om 10 uur 's ochtends vertrekt Betsy de Vries met haar 'plusbus' vanuit Weesp. Zeven mensen heeft ze aan boord, van wie twee vrijwilligers. Ze gaan een dagje uit naar Doorn. Zo komen bijvoorbeeld ouderen de deur uit en hebben ze samen een gezellige dag.

Zij en andere vrijwilligers worden steeds vaker gevraagd voor dingen die eigenlijk door een betaalde kracht gedaan zouden moeten worden.

Klein bedrijfje

Betsy de Vries is de coördinator van het project en regelt dat de bus rijdt. Ze doet het contact met de ouderen en de chauffeurs, maar is ook bezig met het aannemen van nieuwe vrijwilligers en overleggen met de gemeente. "Ik begon met een kantoordienst per veertien dagen. Nu ben ik er meer tijd aan kwijt dan aan mijn laatste baan."

Het is inmiddels een soort bedrijfje dat Betsy runt. Twee dagen is ze op kantoor, maar ook de andere dagen wordt de telefoon naar haar doorgeschakeld. "Ik nam steeds meer taken op me en ben er zo ingegroeid. Het gaat eigenlijk zeven dagen in de week door."

Volgeboekt

Veel ouderen die meegaan op uitjes van de plusbus, hebben zelf een klein netwerk. De plusbus biedt dus waardevolle ervaringen. De komende maand is dan ook al helemaal volgeboekt. Wie nog mee wil, kan zich op de wachtlijst inschrijven.

De bus rijdt nu twee keer in de week en er is dus vraag naar meer. Dat ziet Betsy ook als een verantwoordelijkheid. "Wij hebben wel 250 mensen in ons bestand die af en toe meegaan. Dat is echt heel leuk voor hen."

Overbelaste vrijwilligers

Het verhaal van Betsy staat niet op zichzelf. Op het gebied van zorg en welzijn krijgen veel vrijwilligersorganisaties soortgelijke geluiden. De vraag naar hulp wordt steeds groter, terwijl het aantal vrijwilligers juist afneemt. Een kwart van de organisaties heeft last van stevig ledenverlies en daar maken de bestuurders zich grote zorgen om.

Henriëtte van der Meij van de Vrijwilligers Centrale Amsterdam waarschuwt dat er de laatste jaren te veel gevraagd wordt van vrijwilligers. "Mensen beginnen met kleine hulp, zoals het doen van boodschappen. Maar als de hulpvraag toeneemt en complexer wordt, dan vinden vrijwilligers het moeilijk om hun grenzen aan te geven."

Wachtlijsten in de zorg

Dat probleem is mede ontstaan door de lange wachtlijsten bij professionele zorgorganisaties. "Er zijn steeds meer ouderen in Nederland", legt Van der Meij uit.

"Maar door bezuinigingen en personeelstekorten kan de zorg kan niet voorzien in die groeiende hulpvraag. Vrijwilligers voelen zich dan verantwoordelijk om in te springen."

Betsy houdt vol

Betsy herkent dit beeld in Weesp, waar de vrijwilligers ook niet alles kunnen oplossen. "Laatst belde een meneer mij of ik ook boodschappen kon doen, maar daar zijn wij helemaal niet voor. Toen heb ik gezegd dat het eenmalig was en het toch maar gedaan."

Er komt steeds meer werk op haar bordje, maar Betsy houdt het vol: "Het is soms best veel, maar ik kan het aan omdat ik het heel leuk vind om te doen. Het is echt mijn ding om mensen te kunnen helpen."