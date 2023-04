Het lijkt zo simpel: speel voetbalwedstrijden zonder publiek en je houdt zoveel politie inzet over, dat je meer politie op straat zult zien. Dat zegt de voorman van politievakbond ACP. Toch is het volgens experts niet zo eenvoudig.

De voorman van politievakbond ACP Wim Groeneweg deed die uitspraak, in de nasleep van de wedstrijd Feyenoord-Ajax. Daarbij raakte ajacied Klaassen gewond, doordat een toeschouwer een aansteker naar zijn hoofd gooide.

Weinig blauw zichtbaar

Uit CBS-cijfers blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders zegt, de politie zelden (41 procent) of nooit (13 procent) in hun eigen buurt te zien. De oplossing daarvoor zou kunnen zijn om geen publiek meer toe te staan bij voetbalwedstrijden. Dan houd je menskracht over om op straat in te zetten.

Maar is het zo eenvoudig? Volgens politiewetenschapper aan de VU Jaap Timmer en Marnix Eysink Smeets, lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid aan hogeschool InHolland niet. De uren die je aan een voetbalwedstrijd besteedt kan je niet aan iets anders spenderen.

Kijken op andere plekken

Het betekent namelijk niet dat je struikelt over de politiemensen op straat als die niet meer nodig zijn bij wedstrijden. De leden van de Mobiele Eenheid (ME), die zich vrijwillig voor dergelijke diensten aanmelden, hoeven normaal gesproken namelijk niet per se op straat te lopen. "Dat kunnen mensen zijn die werken bij de digitale opsporing of recherche", zegt Timmer. "Tijdens corona, toen het voetbal plat lag, liep er ook niet ineens meer blauw op straat."

Eysink Smeets wijst er ook op dat als je aankondigt dat er geen publiek meer bij wedstrijden mag, bepaalde groepen fans op andere plekken dan het voetbalstadion zullen samenscholen. "Daar heb je dan ook nog politie voor nodig."

Geen enorme hoeveelheid uren

Hoeveel politie-uren worden er aan voetbalwedstrijden besteed? De laatst bruikbare statistieken over politie-inzet komen uit 2018-2019. Recentere data is nog niet compleet of afwijkend, omdat er door corona een tijd geen of minder publiek in de stadions mocht. In de reguliere betaalde voetbalcompetities werd er in dat jaar toen 195.000 mensuren aan politie ingezet. Dat is zonder de Champions League en risicovolle amateurwedstrijden.

Timmer rekent uit: "Een gemiddelde fulltimer werkt 2000 uur per jaar. Dan kom je rond de 100 fte op jaarbasis uit die voor politiewedstrijden moeten worden ingezet. In totaal zijn er ongeveer 4500 fte'ers bij de politie." Dat zijn geen enorme aantallen, hoewel Timmer benadrukt dat alle beetjes helpen bij een drukke politie.

Stewards

De indruk dat er heel veel politie-inzet is rondom voetbalwedstrijden is niet juist, althans niet historisch gezien. Dat zegt Jan Brouwer, hoogleraar Openbare Orde en Veiligheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dat hangt samen met een wetswijziging in 2000. "Tot die tijd was het dubbelop, omdat de politie ook verantwoordelijk was voor de orde in de stadions. Daarna werden clubs daar zelf verantwoordelijk voor. Daarvoor gebruiken ze nu stewards'.

"Nu doet de politie dus alleen het werk buiten de stadions en komt er geen agent de stadions meer in", zegt Brouwer. "Dat heeft de politie-inzet dramatisch omlaag gebracht." De stewards hebben daar een speciale opleiding voor gehad en zijn vaak zelf ook supporters. Het idee is dat zij daardoor meer grip hebben op de eigen fans.