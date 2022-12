Na de afgelopen WK-wedstrijden van Marokko werd in grote steden de ME ingezet. Volgens het AD betekent dat dat de politie op allerlei andere terreinen achter gaat lopen. Hoe dat zit, leggen twee experts uit.

Het heeft alles te maken met de structuur van de Mobiele Eenheid (ME). "Die wordt gevormd door politiemensen die dat doen als neventaak", legt politiewetenschapper Jaap Timmer van de VU Amsterdam uit. "Dit zijn mensen die een reguliere functie hebben als wijkagent, zedenrechercheur, noem maar op."

Vrijwillig aanmelden

Politiemensen die dat willen, kunnen zich melden voor het regionale ME-team. "Iedereen die executief is, dus opsporings- en geweldsbevoegdheden heeft, kan zich vrijwillig melden. En de teams hebben een vullingsverplichting."

Gezien het aanmelden op vrijwillige basis gaat, wordt bijna niemand bij voorbaat afgewezen. "Het is al moeilijk genoeg om het minimumaantal ME'ers te halen."

Uren aftrekken

Eenmaal aangemeld krijgt een ME'er trainingen en een opleiding. Bovendien kunnen ze daarna worden ingezet bij ordeverstoringen. "Alle uren die ze dan werken worden afgetrokken van de uren voor de reguliere functie. Kortom: hoe meer de ME nodig is, hoe minder regulier politiewerk er kan worden uitgevoerd."

Ook Marnix Eysink Smeets, lector publiek vertrouwen in veiligheid bij InHolland, verbaast het niet dat de politie extra achterstanden krijgt door de ME-inzet. "Je kan die tijd van politiemensen maar één keer uitgeven. Het gaat me alleen een beetje ver om dat alleen aan de WK-rellen op te hangen."

ME is veel vaker nodig

De ME is namelijk veel vaker nodig, vertelt hij. "Dat zagen we de afgelopen periode. En dat werkt dus al door op andere zaken. Daar komt dit WK nog bij op."

Met de huidige rol van de ME moet de dienst gevuld worden met bestaand politiepersoneel. "Je kan niet zeggen: we gaan dit met vrijwilligers uit de samenleving vullen. Of met de brandweer. Het hoort bij de taken van de politie", zegt Timmer. Wil je er iets aan veranderen, dan zal dat dus vanuit de politie moeten komen.

Verandering

"Je zou kunnen denken aan een soort tussenvorm", zegt Timmer. "Dan heb je ME'ers die als hoofdtaak ME'er zijn en in de tijd dat ze niet ingezet worden andere afdelingen ondersteunen. Als er dan iets gebeurt, springen ze wel zo in een bus en zijn ze snel ter plaatse." In Rotterdam werken ze al met zo'n systeem. "Maar je hebt er wel mensen voor nodig."

Daar zit ook een groot probleem, vult Eysink Smeets aan. "Dat los je niet van het ene op het andere moment op." Een opleiding tot agent duurt namelijk langer dan een jaar. Al is helemaal niks doen, geen optie. "De politie zakt door de hoeven, het Openbaar Ministerie moet zaken laten liggen. En de rechterlijke macht is overbelast. We moeten nu gaan nadenken hoe we ons veiligheidsbestel gaan aanpassen aan de wereld."