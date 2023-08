Ze hebben er jaren op moeten wachten, maar morgen debuteert Almere City in de Eredivisie. Iets wat enorm veel los maakt in de stad die pas 45 jaar bestaat. "Je ziet iedereen opeens met voetbalshirtjes lopen in de stad. Het leeft echt enorm hier."

Om kwart voor vijf morgenmiddag wordt er historie geschreven in het betaalde voetbal. Dan ontvangt Almere City in eigen huis FC Twente. Historisch, want nog nooit had Almere, inmiddels de zevende stad van Nederland, een voetbalclub op het allerhoogste niveau.

Samenhang door voetbal

Dat is niet alleen voor het voetbal in Almere een mijlpaal, maar juist ook voor de ontwikkeling van de stad. Dat legt John Bes uit, die sinds 2016 algemeen directeur is van de voetbalclub. "De impact van de club op de stad is echt gigantisch."

"Het leeft enorm, dat zie je ook aan de kaartverkoop. Dat heeft ook te maken met de korte historie van de stad. Voor de sociale samenhang is voetbal zo belangrijk."

3 dagen lang feest

Materiaalman en ambassadeur van de club Herman Koster kan zijn geluk niet op, sinds Almere City in juni voor het eerst promoveerde naar de Eredivisie. "Dit is echt geweldig, ik leef eigenlijk al weken in een soort roes", vertelt hij.

"Hier hunkeren we als club al 20 jaar naar. Wat er afgelopen juni gebeurde is echt met geen pen te beschrijven. Het was 3 dagen lang feest. Ik moest ook echt even slikken toen we die wedstrijd wonnen."

Richting de vijfde stad van Nederland

Koster ziet ook dat het in de stad bruist en iedereen het opeens over de club heeft. "Je ziet opeens iedereen hier in een voetbalshirtje rondlopen, het bruist echt. Deze club heeft niet een stapje gezet, maar een reuzenstap door te promoveren naar het hoogste niveau."

"We zijn op weg de vijfde stad van Nederland te worden qua omvang, daar hoort een voetbalclub bij die in de Eredivisie speelt."

Almere wordt 'booming'

Martin Ort is restauranteigenaar en directeur van Ondernemersvereniging Stadshart Almere. Hij heeft in de afgelopen jaren het imago van Almere zien veranderen in de rest van Nederland. "Almere werd gezien door de gemiddelde Nederlander als een plek waar je nog niet dood gevonden wilden worden, een beetje de pispaal van het land."

"We waren een stad zonder historie, we hadden ook geen goede voetbalclub. Maar inmiddels zie je dat dat beeld razendsnel aan het kantelen is. De stad is echt booming aan het worden."

'Een stad heeft iconen nodig'

Volgens Ort is een voetbalclub die acteert op het hoogste niveau cruciaal voor het aanzien van Almere in de rest van het land. "Een stad heeft iconen nodig. Rotterdam heeft Feyenoord en de Euromast. Dat is zo belangrijk voor de identiteit van een stad."

"We bestaan ook nog maar 45 jaar, dat is heel kort. Maar als je ziet wat er in die korte tijd is neergezet in deze stad, ook qua architectuur, dat is echt een prestatie van formaat."

Bij verlies geen man overboord

Da nog even terug naar de wedstrijd van morgen tegen FC Twente. Een pittige tegenstander, volgens directeur John Bes om het avontuur op het hoogste niveau mee af te trappen. Maar mocht Almere City onverhoopt verliezen, dan is er volgens hem nog geen man over boord: "Dan is er helemaal niks aan de hand, verliezen hoort bij het voetbal."

"Laten we vooral ook genieten van deze eerste wedstrijd, want we hebben hier zo lang naar toe geleefd met z'n allen."

Nu in de Eredivisie blijven

Ook materiaalman Herman Koster kijkt uit naar de wedstrijd. "We zijn er helemaal klaar voor. Natuurlijk moet onze jongens wennen, het gaat allemaal wat sneller. En we worden zeker niet meteen nerveus als we verliezen. Dan pakken we gewoon de scherven we weer op en gaan we moedig voorwaarts."

"Uiteindelijk moeten we voor lijfsbehoud in de Eredivisie 3 clubs onder ons houden. Ik heb er goede op dat dat ons gaat lukken."