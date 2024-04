De kosten voor de renovatie van het Binnenhof lopen steeds verder op. De eerste begroting lag rond de 500 miljoen euro, inmiddels is dat opgelopen richting 2 miljard. Een grote kostenpost, maar het kan altijd duurder, weten ze in het Verenigd Koninkrijk.

Voormalig correspondent in het Verenigd Koninkrijk Suze van Kleef noemde in de talkshow Sophie & Jeroen de renovatie van het Binnenhof 'een koopje' in vergelijking tot de verwachtte kosten voor de verbouwing van het Britse parlement.

113 euro vs 224 euro

Op dit moment worden de renovatiekosten van het Binnenhof geschat op zo'n 2 miljard euro. Dat komt neer op ongeveer 113 euro per Nederlander. Dat is veel geld, maar het is relatief weinig vergeleken met het Verenigd Koninkrijk. "De renovatie van het Britse parlement gaat omgerekend volgens de laatste berekeningen tussen de 15 en 30 miljard euro kosten", weet correspondent Lia van Bekhoven.

Met bijna 67 miljoen Britten komt dat neer op minimaal 224 euro per Brit. En dan zijn de parlementsgebouwen van Schotland, Wales en Noord-Ierland, die ooit ook opgeknapt zullen moeten worden, nog niet eens meegerekend. Bovendien gaat de renovatie van de 'Houses of Parliament' ook veel langer duren dan die van het Binnenhof: "Naar verwachting tussen de 20 en 76 jaar."

Gevaar voor kortsluiting

Dat de verbouwing zoveel gaat kosten, heeft te maken met de staat van het Britse parlementsgebouw, legt Van Bekhoven uit. "Het is een groot, schitterend gebouw. Maar er zijn rond de 3.000 ramen, die geen van allen sluiten. Als je door het parlement loopt, is er altijd een kamer of gang waar een emmer onder het plafond staat door een lekkage. De wc's doen het niet", somt ze op.

En dan is er volgens haar ook nog het brandgevaar in het eeuwenoude gebouw: "Er zijn kilometers met elektriciteitskabels die al sinds de Tweede Wereldoorlog niet zijn vervangen. Dus dat betekent dat er een groot gevaar is voor kortsluiting."

Elke nacht brand voorkomen

Om brand te voorkomen lopen er iedere nacht mensen door de kelders om te voorkomen dat zo'n kortsluiting uitslaat tot een grote brand. "Het is een reële angst, die ook in Nederland leeft", wijst de correspondent naar het Binnenhof, waar brandgevaar ook een van de redenen voor de noodzakelijke renovatie is.

"Zeker na het afbranden van het beursgebouw in Kopenhagen gisteren", voegt ze daaraan toe. Demissionair minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken, die verantwoordelijk is voor de renovatie van het Binnenhof, gebruikt een potentiële brand ook om de oplopende kosten te verantwoorden.

Westminster is werelderfgoed

De 'Palace of Westminster' is een bekende blikvanger, met een grote geschiedenis, maar zo oud is het huidige gebouw eigenlijk niet, vertelt historicus Felix Klos. "De eerste pogingen om dat parlement te bouwen zijn al uit de 11de eeuw. Maar wat er nu van over is, is eigenlijk nog maar piepjong vergeleken met het Binnenhof. Want dat is pas afgekomen in 1870 en het Binnenhof is grotendeels gebouwd in de 13de eeuw."

Maar het is zonder meer een belangrijk gebouw voor de Britten, zegt Klos. "Het is historisch een zeer belangrijk gebouw, want de Britten zijn er trots op dat zij het oudste parlement ter wereld in gebruik hebben." Politici komen sinds de 13de eeuw al samen op die plek. "Het is een plek van zo'n groot historisch belang dat UNESCO daar ook de status van werelderfgoed aan heeft gegeven."

Lastig te verkopen aan kiezers

Maar werelderfgoed of niet, zie de kosten van de renovatie maar te verkopen aan de kiezer. "Hoe leg je te midden van een bestaanscrisis uit dat er miljarden nodig zijn om het parlementsgebouw op te knappen?", legt correspondent Van Bekhoven het dilemma van Britse Kamerleden uit.

Voor veel zaken als ziekenhuiszorg of het openbaar vervoer wordt door de Britse regering te weinig geld uitgetrokken, is de boodschap van veel kiezers. "Ga jouw kiezers maar eens uitleggen dat je het geld liever besteedt aan het opknappen van een UNESCO-gebouw." Dat is volgens Van Bekhoven dan ook een van de redenen dat de hoognodige renovatie al decennia op de lange baan wordt geschoven.

'Niemand durft knoop door te hakken'

Een andere reden is volgens haar de vraag waar de parlementariërs tijdens de werkzaamheden naartoe moeten. "6 jaar geleden is een besluit genomen voor verbouwing met een tijdelijke ontruiming. Maar nu moet de klap gegeven worden op hoe grondig gaat het parlement ontruimd worden", legt ze uit.

"Alleen maar een gedeelte? Alleen maar een paar jaar? Of alles radicaal totdat het helemaal is opgeknapt?", vervolgt de correspondent. "Die beslissing vinden Kamerleden heel moeilijk om te nemen. En zeker met verkiezingen voor de deur durft niemand de knoop door te hakken."