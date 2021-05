Silvana Hagge heeft een lastig dagje vandaag. VPRO-programmamaker Tim den Besten ontdekte dat de tekstschrijfster uit Assen een column van hem letterlijk heeft gecopy-paste en haar eigen naam eronder heeft gezet alsof zij het zelf geschreven had.

Zo werd de column als zijnde van haar afgedrukt in de weekkrant ‘Dit is Assen’. Goed, Assen, kans dat iemand erachter komt is misschien klein, maar ze plaatste de columns ook op het wereldwijde web. En dat had ze beter niet kunnen doen, want Tim begon erover te twitteren. En al snel werd er ontdekt dat het niet de enige overgetikte column van Silvana was. Ook een column van Marnix Pauwels nam ze letterlijk over en zette haar eigen naam eronder. Columngate op Twitter en Silvana reageert door haar website uit de lucht te halen. Helaas is er google cache, waarop alles nog te lezen is.

De uitgever van de krant ‘Dit is Assen’ laat tegenover RTV Drenthe weten geschrokken te zijn van de plagiaat beschudigingen. "Hagge wordt ingehuurd voor een aantal uren. Ik ga er van uit dat ze haar columns zelf schrijft."

Kijk en vergelijk:

Column Tim den Besten: Quinoakutten

Column Silvana Hagge: Sil rekent af met... Superfoods

Of:

Column 'Oudjaarsrapport, eindcijfer zeven min'

Column Silvana Hagge: Bartje 2.0 rekent af met... Tweeduizend Veertien

Of:

Column Marnix Amsterdam: Van hartstocht naar hutspot

Column Silvana Hagge: Bartje 2.0 rekent af met... passie

Prijzenslag assistente geeft per ongeluk auto weg

Ook een slechte dag voor de assistente van de Amerikaanse versie van Prijzenslag; The Price is Right. Een kandidate kreeg 3 kansen om te raden hoeveel een auto kost. Bij de juiste prijs zou ze hem winnen. Alleen, na de eerste keer raden haalt de assistente per ongeluk ook de kaart onder het fout geraden bedrag weg. En laat dat nu net het goede bedrag zijn dat de kandidate had moeten raden….

Nieuwe afleveringen hitserie ‘Full House’ bij Netflix?

De geruchten gingen al eerder, maar nu blijkt dat er inderdaad een vervolg komt op de hitserie ‘Full House’ uit begin jaren 90. De show, die zich in San Francisco afspeelt, ging over nieuwsverslaggever Danny Tanner die na de dood van zijn vrouw zijn drie dochters samen opvoedde met zijn beste vriend en zijn zwager. Met onvergetelijke rollen voor John Stamos, Bob Saget en natuurlijk 'The Olsen Twins', toen nog 2 kleuters die samen de rol van 1 karakter speelden.

In 1995 stopte de serie, maar nadat de cast vorig jaar eenmalig voor een reclamespotje terugkeerde in hun Full House karakters, is nu bekend gemaakt dat er wordt gewerkt aan een vervolg op de serie. Dat gaat ‘Fuller House’ heten en er worden 13 afleveringen gemaakt, waarschijnlijk voor Netflix. Met een nieuwe cast, maar Bob Saget en John Saget zouden wel gastrollen gaan vervullen.

Amerikanen meer vertrouwen in Fox dan in Obama wat betreft Climate Change

Amerikanen blijken meer vertrouwen te hebben in de nieuwszender Fox News dan in hun eigen president Obama, als het gaat om klimaatverandering. Dat blijkt uit een peiling van de St. Leo University. 17 procent van de gevraagde mensen zegt Fox News als bron van nieuws over klimaatsverandering te geloven, tegenover 11 procent die Obama eerder gelooft. Dat, terwijl de zender uitgesproken sceptisch is over het bestaan van klimaatsverandering en de oorzaken ervan. De zender noemt het ‘bijgeloof’ ‘niet waar’ en wees de afgelopen winter veelvuldig naar de kou en sneeuw om aan te tonen dat de aarde niet opwarmt.