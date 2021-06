Zakenblad Quote heeft deze maand hun jaarlijkse top 100 van jonge miljonairs gepresenteerd. Bladerend door de lijst met trotse 'selfmade' miljonairs valt een ding op: het zijn bijna alleen maar mannen.

Slechts vier vrouwen staan in het overzicht van de 100 succesvolste jonge, selfmade ondernemers, dat het blad Quote samenstelde. De eerste vrouw, topmodel Doutzen Kroes, staat op plaats 37. Kledingontwerper Nikkie Plessen staat op 38, het Brits-Nederlandse model Lara Stone bezet plek 79 en ondernemer Loes Daniels staat op de 96e plaats. De andere 96 miljonairs op de lijst zijn man.

'Dit moet veranderen'

En deze editie is hierin niet uniek: in de afgelopen 5 jaar kwam het aantal vrouwen in de top 100 nooit boven de vier uit. Volgens het magazine ligt dat niet aan de inzet van de redactie. Ondanks herhaaldelijke pogingen van Quote om zo veel mogelijk vrouwen in het vizier te krijgen, blijft de poule klein.

"Het is heel confronterend, dit moet gewoon veranderen", zegt Eva de Mol, econoom en mede-eigenaar van investeringsmaatschappij Capital T. Ze deed jarenlang onderzoek naar vrouwelijk ondernemerschap. Volgens De Mol is het onderliggende probleem dat vrouwelijke ondernemers nauwelijks financiering krijgen. Slechts 1 procent van al het geld dat in ondernemingen wordt geïnvesteerd gaat naar vrouwen, terwijl startkapitaal essentieel is om een bedrijf te beginnen.

Bron: EenVandaag Eva de Mol, econoom en mede-eigenaar van investeringsmaatschappij Capital T.

Stereotype ondernemer is een witte man

Volgens De Mol hebben investeerders vooral vertrouwen in mannelijke ondernemers. "Mensen hebben een stereotype beeld van hoe een ondernemer eruitziet. En dat is nog steeds een witte man."

Daarnaast zetten we als mens graag in op iets waar we ons mee kunnen identificeren. Voor de overwegend mannelijke investeringswereld is dat dus ook een mannelijke ondernemer", legt ze uit.

Competentie bewijzen

"Een gevolg is dat vrouwelijke ondernemers steeds maar moeten bewijzen dat ze competent zijn, terwijl dat bij mannen als meer vanzelfsprekend wordt gezien", zegt De Mol. Zo blijkt uit onderzoek dat er bij vrouwelijke sollicitanten vooral naar werkervaring en prestaties wordt gevraagd; bij mannelijke kandidaten wordt meer inhoudelijk naar standpunten en toekomstplannen gekeken.

Vanuit economisch oogpunt is het overigens ook niet gunstig om alleen in mannen te investeren. De Mol: "Diverse teams presteren over het algemeen beter dan geheel mannelijke teams."

Aanpassen van sociale normen

Econoom Marieke Blom vindt het niet verrassend dat vrouwen bijna geheel ontbreken uit de lijst met miljonairs. "Als ik voor zalen vol ondernemers sta dan zie ik ook vooral mannen. Er zijn gewoon weinig vrouwelijke ondernemers."

Volgens haar zullen er ook niet snel meer vrouwen in de Quote top 100 verschijnen. "Om op die lijst te komen moet je naast enorm hard werken, ook zelfverzekerd zijn en kunnen bluffen. Het behalen van geld en macht moet een doel op zich zijn." Vrouwen krijgen over het algemeen andere doelen en sociale normen mee in het leven, zegt Blom.

Toegankelijker maken van opleidingen

Naast het veranderen van sociale normen, moet het vrouwen makkelijker gemaakt worden om te gaan ondernemen, vindt ze. Technische en economische opleidingen moeten toegankelijker worden voor vrouwen en er moeten betere regelingen rondom kinderopvang komen.

Ook ziet Blom graag dat er meer vrouwelijke rolmodellen in de ondernemerswereld verschijnen. "Want wat je nergens om je heen ziet, wil je ook niet worden."