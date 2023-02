Wat als in jouw dorp de enige supermarkt die er is, failliet gaat? Dat is vervelend nieuws als je bijvoorbeeld slecht ter been bent of geen auto hebt. Bewoners in Nigtevecht gingen niet bij de pakken neerzitten en kochten hun lokale supermarkt zelf op.

"Het is nu van het dorp, dat koester je", zegt winkelmedewerker Lyda Sterk. Ze was in loondienst bij de vorige supermarkt, die niet goed liep omdat er te weinig klandisie was. Sinds twee weken is de supermarkt weer open, nu in handen van de inwoners.

25 euro per jaar

Het zijn de initiatiefnemers van de dorpscoöperatie die de winkel mogelijk hebben gemaakt. Nigtevecht telt zo'n 1600 inwoners. Om naar de supermarkt te kunnen, moet je lid worden. "Dat kost 25 euro per jaar. Sommige producten zijn wat duurder, omdat het assortiment beperkt is", vertelt een van de leden.

"Maar het is onmogelijk om geen winkel in het dorp te hebben", vertelt ze. "We moeten ontmoeten elkaar, drinken koffie en halen natuurlijk een boodschap. Het is 5 kilometer rijden naar de dichtstbijzijnde supermarkt. Het voelt nu alsof ik meer betrokken ben bij deze supermarkt, omdat het een beetje van iedereen is."

Ingewikkeld

De supermarkt behouden was zeker geen makkelijke klus. De 73-jarige Kees Neervoort heeft zich er keihard voor ingezet. Hij zit in het bestuur van de dorpscoöperatie. "We hebben als uit de kast moeten halen om het dorp hier te krijgen", zegt Neertvoort.

"Het inventaris moest hier blijven. Als de winkel leeggehaald zou worden, was het onbegonnen werk. In november hebben we een goede opkomst gehad op de informatieavond. Er waren meer dan 200 mensen en iedereen was enthousiast", vertelt Neervoort.

Ondernemers

De winkel heeft nu 230 leden. "Maar het is ingewikkelde klus in zekere zin. Je moet goede connecties hebben in de gemeente. En op financieel gebied kost het zo'n 60.000 tot 70.000 euro. Dat hoesten we met z'n allen op", vertelt Neervoort.

"En we verhuren de winkel aan de ondernemer en die betaalt bijvoorbeeld ook de energierekening. Wij garanderen hem een duidelijk plafond." Nigtevecht is blij met het behoud van de winkel. "En zeker met de koffietafel. Daarmee houdt je zich op elkaar, wat belangrijk is voor mensen die alleen zijn bijvoorbeeld."