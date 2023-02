Turken en Syriërs die hun huis kwijt zijn door de aardbeving en in Nederland familie hebben, moeten hier tijdelijk worden opgevangen. Voor dat plan van de PvdA komt steeds meer steun, want ook D66 ziet dat nu zitten.

De PvdA roept het kabinet op om het visumbeleid te versoepelen zodat slachtoffers van de aardbeving bij familie in Nederland kunnen wonen. De boodschap vindt ook weerklank bij organisaties zoals Oxfam Novib.

Wat is het plan?

Onder meer Duitsland en België hebben de visumregels al versoepeld. Het voorstel komt van het PvdA en Kamerlid Kati Piri legt aan de hand van een casus uit voor welke mensen ze de regels wil versoepelen. Mensen uit Turkije kunnen nu ook al een visum aanvragen, maar volgens Piri gaat dit niet soepel genoeg.

"Een partijgenoot van mij heeft 12 familieleden verloren door deze aardbeving. Een moeder leeft nog en een zus en haar gezin. Die moeder heeft de Nederlandse nationaliteit, maar de zus niet. Het verzoek of die zus tijdelijk, maximaal 90 dagen, naar Nederland kan komen zodat de familie met elkaar kan rouwen", zegt Piri.

Veiligheidscontroles

De regering moet ervoor zorgen dat er genoeg personeel is om alle visa-aanvragen snel te kunnen behandelen. Ook vindt Piri dat het Rijk tijdelijk geen geld moet vragen voor visa-aanvragen. "Officieel duurt het twee weken om een visumaanvraag te doen. Maar de wachttijden lopen soms op tot twee maanden. Dat is nu echt te lang." Ze vervolgt: "Normaal gesproken moet je bij een visa-aanvraag je hele jaarinkomen opgeven, waar je kinderen naar school gaan, wat je woonadres is en zo verder. Deze regels willen we versoepelen."

Piri benadrukt verder dat er nog steeds veiligheidscontroles zijn. "Visa-aanvragen zijn Europees geregeld met het Schengen gebied. Dan worden mensen altijd door een database gehaald. Daarom is het wel belangrijk dat mensen hun identiteit kunnen aantonen."

'Even op adem komen'

"Ik vind het zeker een goed idee", zegt ook Kamerlid Anne-Marijke Podt van D66. "Je hoort verhalen van mensen die zeggen: ik heb familie daar zitten, die nu wonen in een geïmproviseerde tent. Het is er hartstikke koud. Het zou fijn zijn als die mensen een periode hier kunnen komen om bij te komen en dat die even weg kunnen uit de ellende."

Er zijn vorige week mensen vanuit Nederland naar Turkije gevlogen om bijvoorbeeld familieleden op te zoeken en om te kunnen helpen. Maar naar Syrië afreizen is door de oorlog natuurlijk veel moeilijker. Podt vindt dat mede daarom mensen makkelijker naar Nederland moeten kunnen komen.

Je best doen

De bureaucratische lat wat betreft visumaanvragen moet nu lager liggen, vindt Kamerlid Podt. "Het gaat er vooral om dat de manier waarop het normaal gebeurt, heel ingewikkeld is. We hebben ook vragen gesteld of het überhaupt niet makkelijker kan, vooral voor Syriërs. Maar zeker in deze omstandigheden valt eigenlijk alles in het niet en zou je heel erg je best moeten doen voor mensen, om elkaar te kunnen zien."

"Er zijn nog meer dingen die we kunnen doen om het makkelijker te maken", zegt Podt. Zo zou ze graag willen dat mensen in Nederland makkelijk informatie kunnen krijgen over hoe het met hun familieleden in het getroffen gebied gaat. "Laten we ons best doen. Dat hoop ik bij coalitiepartijen ook te zien."