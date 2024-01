Marlous, die doodgeschoten werd door haar buurman Fouad L., meldde zich volgens bronnen tientallen keren bij de woningcorporatie vanwege overlast. "Wij vragen ons nog steeds af waarom er niets, of heel weinig, is gebeurd met haar meldingen."

Iets meer dan 3 maanden na de schietpartij, zijn buren rondom het Heiman Dullaertplein nog altijd geschokt over de gebeurtenissen op 28 september afgelopen jaar.

Vragen overheersen

Fouad L. bracht twee van hun buurtgenoten om, moeder Marlous (39) en haar dochter Romy (14), en stichtte brand. Bij het Erasmus MC schoot hij, voor de ogen van studenten, docent en huisarts Jurgen Damen (43) dood en richtte een ravage aan in het studiecentrum. De rechtszaak tegen hem gaat binnenkort van start.

Naast de impact die nog altijd zichtbaar is, overheersen ook veel vragen. Had er eerder ingegrepen kunnen worden in de woonsituatie en omgeving van Fouad L.? EenVandaag sprak buurtbewoners en betrokkenen bij het Heiman Dullaertplein. Zij willen alleen anoniem hun verhaal doen, maar bevestigen dat er al lange tijd grote zorgen waren over het extreme gedrag van de 32-jarige Fouad.

Tientallen meldingen

Vooral zijn directe buurvrouw Marlous ondervond veel overlast van hem. Buren vertellen dat ze tientallen keren aan de bel trok bij wooncorporatie Woonbron. "We vragen ons nog steeds vooral af waarom er niets, nu ja, heel weinig, is gebeurd met de meldingen die Marlous over Fouad heeft gedaan", zegt iemand uit de buurt.

De buurtbewoner vraagt zich af hoe het kan dat de student nooit tot zorg gedwongen is. "Blijkbaar kun je niet tot hulp worden gedwongen als je bent veroordeeld tot dierenmishandeling."

Geen diploma na dierenmishandeling

Fouad L. kwam de afgelopen jaren meerdere keren in beeld voor dierenmishandeling. Al in 2018 waarschuwde de politie hem, toen hij met een kruisboog op karpers schoot. 3 jaar later werd hij veroordeeld tot een taakstraf voor het doodslaan van zijn konijn en doorboren van een duif. Marlous deed aangifte en ondersteunde die met een filmpje.

Een jaar geleden kwam Fouad opnieuw voor de rechter voor het mishandelen van zijn hond, daarvoor werd hij vrijgesproken. De opeenstapeling van feiten zorgde ervoor dat het Openbaar Ministerie zijn geneeskundeopleiding waarschuwde, waardoor hij, na 10 jaar studie, alsnog zijn artsen-diploma niet kreeg. Op het online forum 4Chan deelde hij onder de naam 'MotorAnon' zelf de brief die gestuurd werd.

'Halfnaakt in de tuin'

Hierin is te lezen dat 'betrokkene zorgwekkend gedrag vertoont'. "Hij ligt halfnaakt in de tuin op een stapel bladeren en schreeuwt. Hij vertoont psychotisch gedrag, lacht hard en schreeuwt. Op zijn telefoon zijn afbeeldingen en video's gevonden waarop mensen met messteken om het leven werden gebracht."

Zijn woning is sterk vervuild en verkeert in 'onleefbare staat', schrijft het OM. "In de woning liggen overal uitwerpselen van dieren en is onhygiënisch vies." Te lezen is dat Fouad L. zelf verklaard zou hebben bij de politie dat hij door zijn alcoholverslaving en depressies vergeet weet wat hij doet en hiervoor niet behandeld wordt en geen medicatie krijgt. Behalve de brief, deelde Fouad op 4Chan ook denkbeelden die doorspekt waren met racisme, extremisme en vrouwenhaat.

Reactie Woonbron

In een reactie zegt woningcorporatie Woonbron dat zolang de zaak nog loopt, geen vragen beantwoord worden. "Er zijn veel vragen over deze zaak en dat begrijpen we. De zaak wordt onderzocht door het OM. Wij kunnen gedurende het onderzoek geen mededelingen doen."

"We kunnen wel bevestigen dat de verdachte een huurachterstand had en zijn woning op korte termijn moest verlaten. Op dit moment zijn we zoveel mogelijk in de buurt om in gesprek te gaan met bewoners, vangen we onze medewerkers op en hebben we nauw contact met de gemeente."

Huurder beschermen

Een buurtgenoot die EenVandaag sprak, zegt ook de dierenmishandeling te hebben gemerkt en daar melding van te hebben gemaakt. Diegene hoorde het geschreeuw en verward gedrag in de tuin, en rook regelmatig benzine rond het huis van Fouad. "Dat is allemaal blijkbaar geen reden om iemand uit huis te plaatsen".

Michelle Bruijn, die woonrecht onderzoekt bij de Rijksuniversiteit Groningen, gaat ervan uit dat de verhuurder wel stappen heeft ondernomen als er inderdaad veel overlastmeldingen zijn gedaan. "Het is de plicht van de verhuurder om het woonrecht van de overlastgevende huurder te beschermen, maar aan de andere kant heeft de verhuurder ook de plicht om de rechten van de andere huurder te waarborgen", zegt zij.

Huisuitzetting ultimum remedium

"Huisuitzetting is dan een ultimum remedium (het laatste redmiddel, red.) maar er zijn nog heel veel stappen er tussenin die een verhuurder kan nemen", zegt de onderzoeker. "Praten met buurtbewoners, buurtbemiddeling inschakelen, een gedragsaanwijzing afspreken met de huurder. Een verbod op overlast, bezoek ontvangen of om huisdieren te hebben, afspreken."

Uit rechtbankstukken blijkt dat de woningcorporatie voornemens had hem uit huis te zetten en hier ook goedkeuring voor had van de rechter. Dat was op basis van een huurachterstand, niet overlast. "Dan zie je ook dat het makkelijker, feitelijker is om met huurachterstanden een ontruiming te krijgen dan met overlast. Want dan moet je echt dossier opbouwen."