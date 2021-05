Na Merkel's 5 mei lezing mocht een aantal studenten vragen stellen aan haar. Siman en Sofia behoorden tot de gelukkigen. "Ze gaf gewoon antwoord!"

De Duitse bondskanselier Angela Merkel hield vanmiddag de 5 mei lezing, als eerste Duitse regeringsleider na de Tweede Wereldoorlog. Merkel stond uitgebreid stil bij de band tussen Nederland en Duitsland en trok het boetekleed aan voor al het leed door de bezetting.

Onder de indruk

Bij haar lezing, die vanwege corona digitaal was, waren ook een aantal studenten aanwezig die Duits studeren. Siman Abdi en Sofia Drost behoorden tot de gelukkigen en waren erg onder de indruk van Merkel's speech. "Ik vond het heel mooi om te horen hoe ze sprak over de verantwoordelijkheid die we hebben om te blijven herdenken, ook naar toekomstige generaties. Heel bijzonder om een persoonlijke Merkel te horen", zegt Drost.

Na haar lezing was er een gelegenheid tot vragen stellen. En beide vrouwen maakten daar ook gebruik van. "En ik kreeg gewoon antwoord! Hoe bijzonder is dat?" zegt Abdi.

Bron: EenVandaag Sofia Drost

'Wir schaffen das'

Siman is zelf vluchteling, en kwam op 3-jarige leeftijd naar Nederland. In 2015 zag ze in Berlijn met eigen ogen hoe vreemdelingenhaat toenam. Ze deelde haar verhaal. "Merkel vond het vervelend voor me om dat gezien te hebben, dat deed me goed."

Abdi vroeg ook of ze haar uitspraak, "Wir schaffen das", anno 2021 opnieuw zou doen. "Ik kreeg niet echt per se een antwoord, maar ze zei wel dat ze er nog achter stond."

Groot voorbeeld

Hoe spontaan was het eigenlijk, die vragen die ze mochten stellen? "We hebben wel flink voorbereid, maar dat is natuurlijk ook belangrijk voor zo'n grote live-uitzending. We zijn wel vrij gelaten om onderwerpen uit te kiezen", vertelt Drost.

Na de vragen was er ook nog ruimte om te spreken met onder meer demissionair premier Mark Rutte. En dat maakte ook veel indruk, al viel Siman Abdi vooral één ding op . "Hij was veel kleiner in het echt! Maar het was echt cool en ik was echt een beetje sprakeloos."