We hebben te maken met de grootste uitbraak van vogelgriep in 20 jaar. Volgens voorzitter Bart-Jan Oplaat van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders komt dat door de toename van natte natuur en watervogels in ons land. Maar dat klopt niet.

"We leggen in Nederland de rode loper uit om steeds meer natte natuur aan te leggen, en dat werkt als een magneet voor watervogels", zegt Oplaat op NPO Radio 1. Daarom zou er een 'gigantische toename' van dieren zijn. "Op die plekken wordt het te druk, dan trekken ze verder het land in en zo verspreid je het virus dus nog meer."

Geen toename

Maar is er wel sprake van zo'n grote toename in dieren en natte natuur? Dat laatste is natuur in en rondom water. "Het is de laatste 50 jaar wel toegenomen", zegt hoogleraar Ecologie Han Olff van de Rijksuniversiteit Groningen. "Maar de laatste 10 tot 15 jaar is het stabiel gebleven."

En ook het aantal watervogels heeft geen grote groei gezien. "We weten wel dat vanaf de jaren 70 tot net na de eeuwwisseling het aantal watervogels heel sterk is toegenomen", zegt Albert de Jong van Sovon Vogelonderzoek. "Maar de laatste 15 jaar is dat niet meer zo en dat is precies de periode waarin de vogelgriep de kop opsteekt."

Op zoek naar een oplossing

De Jong zegt ook dat de wilde vogels die vaak last hebben van vogelgriep, zoals vogels die dichtbij de grond leven, juist zijn afgenomen in aantal. Daarnaast voegt hij toe dat het niet moet gaan over de oorzaak van de vogelgriep, maar dat er juist naar een oplossing moet worden gezocht.

"Het virus heeft alleen kunnen ontstaan in de pluimveesector, omdat daar veel soortgelijke vogels zo dicht op elkaar leven. Dat is 20 tot 25 jaar geleden gebeurd. Het virus waart rond en gaat ook niet meer weg", zegt hij. "Dus de grote vraag is: hoe krijgen we het weg? Voor zowel de wilde vogels als het pluimvee."