"Zand op je auto werkt eigenlijk als een klein glaskorreltje", zegt Carlo Brantsen van CARROS Magazine. Er komt deze week waarschijnlijk weer Saharazand naar ons land. Met een paar tips voorkom je schade.

"Als je de volgende morgen je zoontje met een emmer water en een schuurspons de auto ziet wassen, dan heb je wel een bedreiging", zegt Brantsen. Saharazand blijft normaal gesproken in Afrika, maar bij een storm kan het zand met de regen worden meegevoerd naar Europa. Door de stand van de wind komt het dan wel of niet in Nederland terecht.

Parkeer je auto overdekt

"Het enige dat hier komt, is het hele fijne zand dat licht genoeg is. Maar dat is dus juist schadelijker, omdat het zo scherp is", vertelt Roy Kleijwegt, redacteur bij Autoweek.

Maar er is een makkelijke manier om Saharazand op je auto tegen te gaan, vertelt Kleijwegt, die wellicht wordt onderschat. "Zet je auto op een overdekte plek. Dat klinkt makkelijk, maar dat is niet te onderschatten. Is er een parkeergarage in de buurt? Zet je auto daar voor een nachtje neer." Het klinkt misschien wat overdreven, maar het voorkomt echt schade, zegt Kleijwegt.

Wax, maar niet achteraf

En als er dan toch Saharazand op je auto terecht is gekomen? "Een wax-bescherming helpt zeker tegen beschadiging van je auto, maar zelfs dan moet je het zand zo snel mogelijk verwijderen."

Wax wordt op de lak van de auto aangebracht om te beschermen tegen slecht weer om zo veroudering tegen te gaan. Dat moet je dus voordat het zand hier is doen, anders heeft het geen zin.

Zand erover

Wie als geen ander weet hoe je met Saharazand op je auto om moet gaan, is Tim Coronel. Hij reed meerdere keren de Dakar Rally. "Zand uit Nederland is anders dan het zand vanuit de Sahara. Het zand uit Nederland is minder slecht voor je auto omdat het grotere korrels zijn. Bij het wassen van je auto laten deze korrels eerder los."

Tijdens de Dakar Rally komt er veel zand op je auto terecht. Maar daar laten ze het zand zitten op de auto. "Op het moment dat wij deze auto's helemaal schoonspuiten, kunnen wij niet zien waar de lekkages zitten. Door al het zand kunnen wij precies zien waar de lekkages zitten hoe we dat op moeten lossen."

Vogelpoep

Maar Saharazand is niet het enige waarbij je moet nadenken hoe je het van je auto krijgt, want wat dacht je van vogelpoep? Ook dat kan inbranden, zegt Carlo Brantsen: "In vogelpoep zitten allemaal gemene bestanddelen. Als je te lang wacht met het wassen van je auto krijg je die plekken nooit meer weg."